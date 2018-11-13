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      Фото українців, які загинули у ДТП в Чехії, виклали у мережу

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      ДТП в Чехії з українцями: фото загиблих 11 листопада 2018
      ДТП в Чехії з українцями: фото загиблих 11 листопада 2018 / informburo.dn.ua

      У Чехії в страшній ДТП загинули четверо українців із Закарпаття. У соціальних мережах користувачі публікують фото двох жертв аварії.

      24 Канал повідомляв, що 11 листопада четверо заробітчан із Закарпаття загинули в аварії мікроавтобуса у Чехії. Удар був настільки сильним, що і мікроавтобус, і вантажівка злетіли в кювет.

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      У соціальних мережах користувачі поширюють фото двох загиблих у жахливій ДТП у Чехії. З коментарів зрозуміло, що жінка на фото – молода мама. Автор допису пояснює, що на фото зображені її близькі родичі.

      Міністерство закордонних справ підтвердило загибель чотирьох українців у страшній ДТП в Чехії. Наразі консул вирішує питання щодо повернення тіл загиблих в Україну.

      Українці загинули у ДТП в Чехії 11 листопада 2018: дивіться відео

      Нагадаємо, що у Польщі в селі Сарнув Сілезького воєводства водій збив на пішохідному переході трьох громадянок України. У результаті ДТП двоє жінок загинули на місці, ще одна у важкому стані перебуває у лікарні.

      Теги: Новини України Новини Закарпаття Аварії та ДТП Чехія Жертви
      Джерело: 24 Канал
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