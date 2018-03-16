У мережу виклали кадри зухвалого пограбування у Києві
У Києві літнього чоловіка пограбували одразу біля каси, поки той здійснював операцію.
Про це пише "Київ ДТП".
На кадрах видно, як чоловік підійшов до дідуся та витягнув його гаманець. При цьому дідусь не помітив крадіжки, а касир не підказав, що позаду нього стоїть незнайомець.
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Джерело: 24 Канал
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