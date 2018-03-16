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У мережу виклали кадри зухвалого пограбування у Києві

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Зухвале пограбування
Зухвале пограбування / Фото з відкритих джерел

У Києві літнього чоловіка пограбували одразу біля каси, поки той здійснював операцію.

Про це пише "Київ ДТП".

На кадрах видно, як чоловік підійшов до дідуся та витягнув його гаманець. При цьому дідусь не помітив крадіжки, а касир не підказав, що позаду нього стоїть незнайомець.

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Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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