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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У мережу виклали відверті фото оголеної Емілі Ратаковскі (18+)

03:53, сьогодні 5790 Читать новость на русском

У мережі опублікували спокусливі фото супермод елі Емілі Ратаковскі – на деяких фото дівчина позує майже повністю голою.

Фото були зроблені для фотоальбому Джонатана Ледера в 2012 році.

Читайте також: Емілі Ратаковскі повністю оголилась на фото в Instagram (18+)

Знімки іменитий фотограф робив на поляроїд. Відверта фотосесія відбулася у Нью-Йорку.

Теги: LifeStyle Фотоновини Секс Мода
Джерело: 24 Канал
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