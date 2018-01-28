У мережу виклали відверті фото оголеної Емілі Ратаковскі (18+)
03:53, сьогодні 5790 Читать новость на русском
У мережі опублікували спокусливі фото супермод елі Емілі Ратаковскі – на деяких фото дівчина позує майже повністю голою.
Фото були зроблені для фотоальбому Джонатана Ледера в 2012 році.
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Знімки іменитий фотограф робив на поляроїд. Відверта фотосесія відбулася у Нью-Йорку.
Джерело: 24 Канал
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