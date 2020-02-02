У мережу злили листування речника МВС про "російського агента" Шеремета і підозрюваних

Ексречниця полку поліції "Дніпро-1" Василіса Мазурчук опублікувала власне листування з буцімто прессекретарем МВС Артемом Шевченком про розслідування вбивства Павла Шеремета. У ньому привертає увагу те, що речник Міністерства називає білоруського журналіста "російським агентом".

Листування Василіса Мазурчук опублікувала на власній сторінці у своєму фейсбуці. Помітно, що розмова тривала з Артемом Шевченком, але скріншоти не мають жодних підписів від самої Мазурчук.

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У листуванні є декілька цікавих моментів:

Павло Шеремет – "російський агент";

згадка Василіси Мазурчук на брифінгу МВС щодо розслідування справи;

розмова Мазурчук та Юлії Кузьменко про напад на Марусю Звіробій;

слідчі зливають докази Портнову;

у який спосіб вбивство Шеремета могли "злити".

Павло Шеремет – "російський агент"

Скріншот тієї частини, де Артем Шевченко називає Павла Шеремета "російським агентом", був першим опублікованим. Це єдиний пост, до якого Мазурчук додала власний коментар – коротке питання: "То він російський агент чи як?".

У своєму повідомленні Шевченко запевняє, що поліція не намагається нікого ніким виставити. Він твердо заявляє, що саме Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко є вбивцями білоруського журналіста.

Нехай Юля і Андрій чесно розкажуть, хто і під яким соусом їх надоумив вбити цього російського агента Шеремета. Хоча вони і не знали, кого і за що насправді йдуть "працювати",

– написав речник МВС.



Шевченко пише про "російського агента" Павла Шеремета

Яким боком Мазурчук причетна до справи

Сама ексречниця полку "Дніпро-1" скаржиться на те, що під час брифінгу МВС, коли були оприлюднені імена підозрюваних, було згадано і про неї.

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Мовляв, після цього її обговорюють на кухнях половини країни, а сім'ю дискредитують вже за те, що вона просто знайома з Юлією Кузьменко.

"Артеме, як монжна було так вчинити, знаючи мене стільки років? Як ти міг так вчинити? Налаштувати проти мене родину, зневірити половину знайомих", – заявила Василіса Мазурчук.

У відповідь Артем Шевченко просить пробачення та запевняє, що у цьому питанні від нього нічого не залежало. Мовляв, йому самому записи показали лише за день до брифінгу.



Василіса Мазурчук скаржиться на дискредитацію через згадку на брифінгу про вбивство Шеремета

Планування нападу на Марусю Звіробій

Саме через розмову Кузьменко і Мазурчук останню і згадували на брифінгу. Жінки буцімто планували підлаштувати напад на волонтерку Марусю Звіробій, щоб виставити її "сакральною жертвою".

Артем Шевченко пояснює, що згадка про цю розмову була лише для того, щоб охарактеризувати підозрювану Юлію Кузьменко. Втім наголошує: розмови про Звіробій та її дітей були вкрай цинічними.

Про який "замах" на Звіробій мовиться?Юлія Кузьменко та Василіса Мазурчук обговорювали "організацію нападу силовиків на когось з волонтерського оточення". Вибір сакральної жертви впав на Марусю Звіробій, щодо якої вже й так відкрито кримінальну справу.



Жінки, зокрема, обговорювали можливість домовитися з поліцейськими, щоб вони буцімто побили волонтерку разом з дітьми. Детальніше про скандальну розмову можна прочитати – за посиланням.



Артем Шевченко про "замах" на Марусю Звіробій

До чого тут Андрій Портнов

У розмові також неодноразово згадується скандальний ексзаступник голови Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов. Мазурчук скаржиться на те, що практично усі докази слідства легко потрапляють у розпорядження ексчиновника.

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У відповідь Шевченко запевняє, що не має уявлення, що і звідки бере Портнов. Натомість ексречниця "Дніпра-1" заявляє: "Портнов говорив правду – патріоти будуть зникати".



Артем Шевченко і Василіса Мазурчук про Портнова

Як справу Шеремета могли "злити"

Артем Шевченко заявляє, що саме "опера-контрики" (імовірно, мовиться про контррозвідників – 24 канал) змусили поліцію розслідувати вбивство Павла Шеремета.

Мовляв, могли б просто перекваліфікувати справу на теракт і розслідувати собі тихенько, але ж ні – змусили цим займатися, як їх називає речник МВС, "ментів".

Могли ж перекваліфікувати і вперед. Але ж ні, нехай менти страждають і отримують від журналістів "пізд*лєй" за нерозкрите вбивство Шеремета,

– заявив Шевченко.



Артем Шевченко про те, як контррозвідка і журналісти завадили злиттю справи Шеремета

Що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета:

Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку. Зараз Кузьменко перебуває під вартою.

Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Перебуває під вартою. Його звинувачують в організації вбивства.

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади начебто вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.

Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча". Перебуває під вартою.

Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’ю Грищенків затримали через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося. 23 січня суд відпустив Інну Грищенку з-під варти та відправив під домашній арешт.



Кого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета / інфографіка 24 каналу