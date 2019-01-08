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      У мерії Дніпра розповіли, чи вдасться комунальним службам міста впоратися з негодою

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      У Дніпровській міській раді зазначили, що всі основні магістралі області вже очищені й запевнили, що матеріалів для обробки дорожнього покриття у місті має вистачити на три місяці.

      Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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      У Дніпрі вже не сніжить, проте синоптики прогнозують опади у ніч на 9 січня.

      Підрозділам ДСНС вже вдалося вивільнити зі снігових заметів 85 авто, врятувавши таким чином 183 особи. Зараз обмежень руху в області немає, на дорогах регіонального значення працює техніка "Облавтодору".

      У самому Дніпрі дороги для автівок розчищають комунальні служби. Загалом на вулицях міста працюють 500 двірників та 143 одиниці спеціальної техніки.

      До слова, 4 січня в окупованому Криму на підйомі гори Ай-Петрі зійшла невелика лавина. Через це понад 100 автомобілів та 300 людей застрягли на трасі та на плато гори.

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні Новини Дніпра Сніг в Україні
      Джерело: 24 канал
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