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У месенджері WhatsApp з'явилася довгоочікувана функція

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У месенджері WhatsApp з'явилася довгоочікувана функція
/ Фото з відкритих джерел

Розробники месенджеру WhatsApp реалізували довгоочікувану функцію. Відтепер користувачі зможуть створювати канали.

Розробники повідомили про це у своєму блозі.

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Зазначається, що у функцію "Групи" додали важливе оновлення – можливість відправляти повідомлення лише адміністратором групи. Іншими словами, ми отримуємо такий же функціонал, як канал у тому ж Telegram.

Розробники заявили, що додали таку функцію, оскільки є необхідна потреба. Користувачі створюють групи для того, щоб обмінювутись інформацією або просто отримувати її.

Це означає, що тепер користувачі зможуть отримувати важливі оголошення та повідомлення. До прикладу, таким чином групу лише для інформування можуть створити органи місцевого самоврядування, некомерційні організації та начальні заклади.

Аби перетворити груповий чат в інформаційну розсилку потрібно відкрити розділ "Дані групи", перейти до пункту "Налаштування групи" та встановити дозвіл на відправку повідомлень "лише адміністратору".

WhatsApp, групи, функції
Як застосувати нову функцію в груповому чаті

Теги: Інтернет Техно Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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