У метро Києва прогримів вибух: невідомі підірвали петарду
У Києві на станції метро "Вокзальна" вранці 6 березня трапилась надзвичайна ситуація. В одному з вагонів невідомі підірвали петарду, через що з потяга довелося евакуювати усіх пасажирів.
Потяг, у якому стався вибух петарди, зняли з рейсу, повідомляє пресслужба "Київського метрополітену".
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Невідомі особи використали петарду у вагоні метро на станції "Вокзальна". Поїзд знято в депо, працюють правоохоронці,
– розповіли комунальники.
Після вибуху петарди салон вагона наповнився димом, тож пасажирів метро попросили покинути вагони.
Наразі метро у столиці працює в звичайному режимі.
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