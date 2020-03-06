У метро Києва прогримів вибух: невідомі підірвали петарду

У метро Києва вибухнула петарда, пасажирів евакуювали / Ілюстративне фото з Facebook

У Києві на станції метро "Вокзальна" вранці 6 березня трапилась надзвичайна ситуація. В одному з вагонів невідомі підірвали петарду, через що з потяга довелося евакуювати усіх пасажирів.