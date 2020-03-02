Журналіст Асєєв заявив, що разом з ним бойовики звільнили тих, хто брав участь у катуваннях

Звільнений з полону проросійських бойовиків журналіст Станіслав Асєєв заявив, що разом з військовими і цивільними, які постраждали від війни, в Україну 29 грудня 2019 року відпустили людей, які підтримували донецьких бойовиків і брали участь у катуваннях. Окремо він виділив Євгена Бражнікова і Олексія Кускова.

Восени 2017 року ці двоє буквально ламали цілу камеру у донецькій "Ізоляуції", розповів Станіслав Асєєв на своїй сторінці у фейсбуці.

До слова: Наступний обмін полоненими хочуть провести вже у березні

Вони обидва били особисто мене, а Женею Ставцевим, який досі залишається у полоні, фактично вимили підлогу, протягнувши вздовж цілого коридору,

– розповів журналіст.

Асєєв також зазначає, що вже розповідав про це Президенту України Володимиру Зеленському. Той одразу ж зателефонував у Службу безпеки України, де йому відрапортували, що займаються Бражніковим.

"На цьому і все – жодних допитів, ні офіційної відповіді на мій запит щодо заяви на цих двох персонажів, яку я зареєстрував ще 20 січня", – підкреслив Станіслав Асєєв.

Він також заявив, що полонені, які раніше потерпали від рук Бражнікова, почали бити його ще за наметами просто під час обміну. Тоді його врятували військові, а під конвоєм СБУ привезли до Києва.

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Натомість Олексій Кусков перебуває на підконтрольній Києву території вже понад два роки. Його обміняли ще у грудні 2019 року.

Зустрілись у "Феофанії". Видно, прийшов провідати свого друга Бражнікова. зустрів мене на першому поверсі, ляснув по плечу і мило з посмішкою запитав: "Ну, як ти? Пам'ятаєш мене?" Пам'ятаю, Льошо, я нічого не забуду,

– заявив звільнений з ворожого полону журналіст.

Обмін полоненими 29 грудня 2019 року: коротко

У грудні 2019 року відбувся поки що останній, а водночас і перший з 2017 року обмін полоненими між проросійськими бойовиками та Україною. У його межах Київ повернув 76 бранців бойовиків, з яких 12 – військовополонені.

Ознайомитися з повним списком обміняних осіб можна у нашому матеріалі за посиланням.

Що відомо про Євгена Бражінкова?Колишній заступник директора донецького енергозаводу. Був затриманий незаконними формуваннями 29 липня 2016 року у власній машині в окупованому Донецьку.



Бойовики звинувачували його у зберіганні та поширенні зброї, а також у сприянні українській владі.