У Миколаєві чоловік розносив по місту людські черепи: що він розповів поліції – фото, відео

Один людський череп правоохоронці знайшли в сміттєвій урні біля зупинки громадського транспорту на перехресті вулиці Садової і Центрального проспекту. Інший з супровідною запискою опинився під дверима місцевої мешканки. Врешті поліцейським вдалося затримати чоловіка, який носив містом черепи.

На його слід вдалося вийти після того, як мешканка Миколаєва, якій під двері принесли череп, повідомила: найімовірніше це зробив її знайомий, з яким вона раніше перебувала у стосунках. Про це інформує пресслужба Нацполіції у Миколаївській області.

Читайте також: Нідерландська родина 9 років жила у підвалі та "чекала на закінчення часу": фото

Оперативники розшукали 27-річного чоловіка неподалік церкви на вулиці Садовій. Він зізнався, що приніс череп коханій, а той, що знайшли в урні, – також справа його рук.



Поліція затримала чоловіка, який зізнався: саме він розносив черепи Миколаєвом/ фото пресслужба Нацполіції Миколаєва

Черепи чоловік дістав зі старовинного склепу на кладовищі. Там же, у склепі, він облаштував собі місце для ночівлі та тимчасово там жив. Коли туди прибули співробітники поліції, то побачили ще шість черепів, які він розклав біля місця поховання.

На запитання, нащо він приніс коханій під двері череп, чоловік відповів: "Хотів донести свої думки". Своєю чергою, правоохоронці запитали, чому він не подарував їй шоколадку або квіти, чоловік відповів:

Кому що подобається. Мені черепи не подобаються, їй – не знаю. Приніс, бо так відчув серцем.

А ось інший череп, який знайшли в урні, чоловік не викидав. Каже, приніс його свідкам Єгови, які частенько стоять на перехресті. Хто викинув останки до смітника – не знає.



Зловмисник виніс черепи зі старого склепу/ фото пресслужба Нацполіції у Миколаївській області

Склеп же миколаївець відкрив для "звільнення людських душ".

Тепер "визволителю" загрожує покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. Проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею " Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого".

Чоловік носив людські черепи Миколаєвом: відео