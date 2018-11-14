У Миколаєві на місце ДТП приїхали дві швидкі з п’яними водіями: відео

У Миколаєві, вночі 14 листопада, поліція виявила одразу двох водіїв швидкої допомоги, які приїхали за викликом на ДТП у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє "Укрінформ"

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В одного водія в крові виявили 1,9 проміле алкоголю при допустимі нормі 0,2. Він сказав, що посварився з дружиною, а тому і випив перед роботою.

Інший водій, у якого алкотестер виявив 0,64 проміле алкоголю, що теж перевищує допустиму норму, не зміг пояснити свого вчинку.

Обидві карети швидкої допомоги приїхали на місце ДТП у Миколаєві надавати допомогу постраждалим, у тому числі – транспортувати до лікарні.

Дивіться відео як п’яні водії швидкої допомоги у Миколаєві приїхали на місце ДТП

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