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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Миколаєві очевидці ДТП вчинили самосуд над водієм, який на переході збив жінку з дитиною

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У Миколаєві свідки аварії вчинили самосуд над водієм
У Миколаєві свідки аварії вчинили самосуд над водієм / Фото з вільних джерел

У Миколаєві свідки ДТП вчинили самосуд над водієм автомобіля "Lanos" та його дружиною. Транспортний засіб на пішохідному переході збив жінку з дитиною.

Про це інформує "Новости N".

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Ввечері 14 серпня на перетині проспекту Центрального і вулиці Рюміна в Миколаєві автомобіль Daewoo Lanos збив жінку, яка переходила разом з дитиною вулицю по пішохідному переходу.

Зазначається, що "Lanos" повертав з вулиці Рюміна направо, на проспект, в напрямку вулиці 8-го Березня. Під час здійснення повороту водій зупинився і пропустив трьох пішоходів, а ось жінку з дитиною, які переходили проспект трохи віддалік, не помітив. Водій почав рух і штовхнув пішоходів.

ДТП Миколаїв
У Миколаєві сталася ДТП

Від отриманого удару жінка впала на асфальт. Дитина, на щастя, не постраждала.

А ось далі сталося щось неординарне: двоє випадкових перехожих, які стали свідками аварії, підбігли до автомобіля і почали витягати з нього 64-річного водія. При цьому водієві було нанесено декілька ударів в обличчя. Цим справа не обмежилася –  далі чоловіки витягли з салону авто 65-річну дружину водія, яка сиділа на передньому сидінні. Жінку також вдарили кілька разів і повалили на асфальт,
– інформують у виданні.

Окрім того, в автомобілі розбили скло правих задніх дверей і відірвали дзеркало заднього виду.

Поліцейським "месники" пояснили свої дії тим, що їм здалося, ніби водій хоче сховатися і вони таким чином намагалися "запобігти" його від'їзду з місця ДТП. Правоохоронці послухали пояснення чоловіків, які били водія та його дружину та вирішили їх відпустити.

ДТП Миколаїв
Очевидці аварії вчинили самосуд над водієм та його дружиною

За словами медиків, жінка, яку збили на пішохідному переході, не отримала серйозних травм, її відправили додому. 

Водій "Lanos" після оформлення ДТП мав намір поїхати у Заводський райвідділ поліції і написати заяву про хуліганські дії щодо себе і своєї дружини.

Водій розповів свою версію інциденту:

 

Теги: Новини України Новини Миколаєва Аварії та ДТП Поліція
Джерело: 24 Канал
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