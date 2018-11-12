У Миколаєві під час служби загорілася церква: фото та відео
Пожежа сталася у будівлі церкви євангельських християн-баптистів "Благодать Божа" у Миколаєві. Біля будівлі церкви розташований важливий регіональний архів.
Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій України.
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У відомстві зазначають, що вогонь спалахнув на покрівлі будівлі 11 листопада.
О 18:35 пожежу площею 120 метрів квадратких локалізували та о 19:10 ліквідували,
– йдеться у повідомленні.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Вогонь спалахнув, коли всередині перебували люди/ Джерело: ДСНС
Як уточнює місцеве видання "Новости N", повідомлення про пожежу надійшло тоді, коли в будівлі на богослужінні перебували люди. Всіх відвідувачів евакуювали.
Джерело: 24 Канал
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