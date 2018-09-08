У Миколаєві прорвало трубопровід: частина міста залишилась без води
У суботу, 8 вересня, у Миколаєві стався прорив труби магістрального водопроводу. Цей водогін проходить уздовж Богоявленського (Жовтневого) проспекту.
Про це повідомляє "Новини-N".
Читайте також: Озеро на дорозі: в Києві біля метро провалився асфальт, є фото
За словами очевидців, на місці прориву утворилася калюжа, з-під землі били "фонтани" води. Крім того, через прорив затопило трамвайні шляхи, що проходять по проспекту.
Фото з місця прориву трубопроводу в Миколаєві
Щоб ліквідувати аварію, комунальники перекриють пошкоджену трубу, і частина Миколаєва залишиться без води. Ймовірно, на час ремонтних робіт зупинять рух трамваїв.
Дивіться відео з місця прориву трубопроводу в Миколаєві:
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Олланд хоче віч-на-віч обговорити з Меркель ситуацію в Україні19 лютого 2015 , 16:51
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Петицію про розпуск збірної Росії підписали більше 600 тисяч людей9 липня 2016 , 09:34
Як першолігова "Десна" проводить масштабну реконструкцію поля20 серпня 2016 , 11:53