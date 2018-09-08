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У Миколаєві прорвало трубопровід: частина міста залишилась без води

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У Миколаєві прорвало трубопровід
У Миколаєві прорвало трубопровід / Novosti-n.org

У суботу, 8 вересня, у Миколаєві стався прорив труби магістрального водопроводу. Цей водогін проходить уздовж Богоявленського (Жовтневого) проспекту.

Про це повідомляє "Новини-N".

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За словами очевидців, на місці прориву утворилася калюжа, з-під землі били "фонтани" води. Крім того, через прорив затопило трамвайні шляхи, що проходять по проспекту.

Миколаїв вода прорвало рубопровід
Фото з місця прориву трубопроводу в Миколаєві

Щоб ліквідувати аварію, комунальники перекриють пошкоджену трубу, і частина Миколаєва залишиться без води. Ймовірно, на час ремонтних робіт зупинять рух трамваїв.

Дивіться відео з місця прориву трубопроводу в Миколаєві:

 

Теги: Новини України Новини Миколаєва Надзвичайні ситуації комунальні послуги
Джерело: 24 Канал
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