У Миколаєві з 5 лютого призупинено навчання у школах
18:09, сьогодні 182 Читать новость на русском
З 5 лютого у миколаївських школах призупинено освітній процес. При цьому дитячі садки працюють у звичайному режимі.
Відповідне розпорядження за підписом в.о. міського голови-секретаря міської ради Тетяни Казакової опубліковано на сайті Миколаївської міської ради.
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Зроблено це "з метою запобігання зростанню захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції та грип".
Про відновлення освітнього процесу буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, у Вінниці через грип усі школи закрили на карантин.
Джерело: 24 Канал
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