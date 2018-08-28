У Миколаєві знайшли мертвим військового

У понеділок, 27 серпня, у Миколаєві знайшли тіло військовослужбовця служби за контрактом. Він служив у 79-ій десантно-штурмовій бригаді.

Про це у Facebook повідомила 79-а десантно-штурмова бригада (Миколаїв).



"27 серпня 2018 року в одному з домоволодінь центрального району було виявлене тіло військовослужбовця військової служби за контрактом бригади без ознак життя. Попередня причина смерті – механічна асфіксія через повішання. Тривають слідчі дії", – мовиться у повідомленні.

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