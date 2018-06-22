У Миколаївській області вогонь знищив 4,5 гектарів пшениці

У п'ятницю, 22 червня, пожежа сталася у Миколаївській області поруч з містом Очаків. В результаті необережного поводження з вогнем знищено 4,5 га пшениці.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Читайте також: У Києві поблизу метро згоріли десятки торгових кіосків: фото "Пожежу локалізували о 14:40. Об 15:31 пожежу ліквідували на площі 4,5 га. До гасіння залучили 5 одиниць техніки та 12 пожежників. За попередніми даними причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленої особи", – розповіли рятувальники. Правоохоронці розпочали розслідування інциденту. Рятувальники додають, що на полі не було протипожежних розривів, які б могли зупинити поширення вогню на значну площу.

