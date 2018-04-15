У миколаївський автосалон кинули гранату

У ніч на 15 квітня в один із автосалонів Миколаєва невідомі вкинули гранату. Внаслідок вибуху було пошкоджено вікна будівлі.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

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15 квітня о 04:20 до Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від приватного підприємця про те, що на території його автосалону стався вибух, внаслідок якого були пошкоджені вікна будівлі,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці під час огляду місця події вилучили фрагменти вибухового пристрою і чеку від гранати. Їх відправили на експертизу.