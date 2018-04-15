У миколаївський автосалон кинули гранату
У ніч на 15 квітня в один із автосалонів Миколаєва невідомі вкинули гранату. Внаслідок вибуху було пошкоджено вікна будівлі.
Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.
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15 квітня о 04:20 до Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від приватного підприємця про те, що на території його автосалону стався вибух, внаслідок якого були пошкоджені вікна будівлі,
– мовиться у повідомленні.
Правоохоронці під час огляду місця події вилучили фрагменти вибухового пристрою і чеку від гранати. Їх відправили на експертизу.
Наразі поліція проводить розслідування кримінального провадження та встановлює усі обставини злочину. До слова, за його скоєння закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до десяти років.
Нагадаємо, у ніч на 15 квітня у Святошинському районі Києва пролунав вибух біля будівлі "Київенерго". Відомо, що внаслідок події ніхто не постраждав, натомість у результаті вибуху вибито двоє дверей, пошкоджено вікна і фасад.