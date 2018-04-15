18:45
15 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 8°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    18°C 10°C
  • середа
    15°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Кримінальні новини
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У миколаївський автосалон кинули гранату

182 Читать новость на русском
В автосалоні у Миколаєві вибухнула граната
В автосалоні у Миколаєві вибухнула граната / Фото з соцмереж

У ніч на 15 квітня в один із автосалонів Миколаєва невідомі вкинули гранату. Внаслідок вибуху було пошкоджено вікна будівлі.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

Читайте також: У Чернігові поліцейський випадково вбив чоловіка, який напав на нього

15 квітня о 04:20 до Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від приватного підприємця про те, що на території його автосалону стався вибух, внаслідок якого були пошкоджені вікна будівлі,
– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці під час огляду місця події вилучили фрагменти вибухового пристрою і чеку від гранати. Їх відправили на експертизу.

Наразі поліція проводить розслідування кримінального провадження та встановлює усі обставини злочину. До слова, за його скоєння закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до десяти років.

Нагадаємо, у ніч на 15 квітня у Святошинському районі Києва пролунав вибух біля будівлі "Київенерго". Відомо, що внаслідок події ніхто не постраждав, натомість у результаті вибуху вибито двоє дверей, пошкоджено вікна і фасад.

Теги: Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук