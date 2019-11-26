01:04
26 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Няш-мяш" – український агент. Фекалії гасили авто у Росії
      Вєсті Кремля
      21:56, 25 листопада
      Вєсті.UA: Чергова лажа від Мосійчука. Двійники "слуг народу"
      Вєсті.UA
      20:52, 25 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      У Міненергетики попередили про ризик того, що Росія припинить транспортувати газ через Україну

      74 Читать новость на русском
      Міністр енергетики Олексій Оржель / Пресслужба Кабміну

      У міністерстві енергетики заявили, що сьогодні є є 100% ризик припинення транспортування газу з Росії через українську територію. Але до такого розвитку подій вони є готовими.

      Як під час брифінгу підкреслив міністр енергетики Олексій Оржель, українські підземні газосховища є підготовленими до того, що Росія припинить транспортувати газ через територію України.

      Важливо! Ціни на газ для українців можуть рекордно впасти: умови

      У газосховищах маємо такі обсяги, щоб ми зимовий період пройшли зі стабільним газозабезпеченнямі теплозабезпеченням, коли у нас є 100% ризик того, що буде припинено транспортування газу з Росії,
      – зауважив міністр.

      За його словами, це означає те, що Україна матиме на 30% більше запасів газу, ніж зазвичай.

      "Ми з цими запасами газу можемо повноцінно вийти з опалювального сезону та забезпечити газопостачання у реверсному режимі, забезпечити кожного українця як електричною енергією так і газом", – констатував Оржель.

      До слова, на 29 листопада заплановано нову тристоронню зустріч за участю України, Росії та Єврокомісії. На ній обговорюватимуть питання продовження транзиту газу через Україну. Попередній контракт між Україною та російським Газпромом спливає 31 грудня 2019 року.  

      Раніше у Нафтогазі заявляли, що Наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.

      Радимо ознайомитися! Газові переговори з Росією: що потрібно знати про транзит і новий контракт

      Як приготувати домашні котлети з фаршу: простий рецепт
      25 листопада
      7987
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Газовий конфлікт Газ Міністерство енергетики та захисту довкілля Міністерство енергетики Новини України Олексій Оржель Україна – Росія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 25 листопада: відеоблог Зеленського та вибух авто у Харкові
      25 листопада , 22:33 Головні новини 25 листопада: відеоблог Зеленського та вибух авто у Харкові
      Наталія Пристанська 784
      Как при Сталине: за время правления Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек
      25 листопада , 22:00 Как при Сталине: за время правления Путина Россию покинуло больше 2 миллионов человек
      Блог Медіа 296
      Міжнародні скандали і Росія: до яких країн дотягнулася "рука Кремля"
      25 листопада , 21:16 Міжнародні скандали і Росія: до яких країн дотягнулася "рука Кремля"
      Світлана Попова 716
      Український розвідник у тилу ворога: хто такий Едуард Матюха і чому його розсекретили
      25 листопада , 20:05 Український розвідник у тилу ворога: хто такий Едуард Матюха і чому його розсекретили
      Інна Жолобович 4970
      Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      25 листопада , 19:57 Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
      Ірина Поліщук 10383
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук