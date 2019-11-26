У Міненергетики попередили про ризик того, що Росія припинить транспортувати газ через Україну

У міністерстві енергетики заявили, що сьогодні є є 100% ризик припинення транспортування газу з Росії через українську територію. Але до такого розвитку подій вони є готовими.

Як під час брифінгу підкреслив міністр енергетики Олексій Оржель, українські підземні газосховища є підготовленими до того, що Росія припинить транспортувати газ через територію України.

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У газосховищах маємо такі обсяги, щоб ми зимовий період пройшли зі стабільним газозабезпеченнямі теплозабезпеченням, коли у нас є 100% ризик того, що буде припинено транспортування газу з Росії,

– зауважив міністр.

За його словами, це означає те, що Україна матиме на 30% більше запасів газу, ніж зазвичай.

"Ми з цими запасами газу можемо повноцінно вийти з опалювального сезону та забезпечити газопостачання у реверсному режимі, забезпечити кожного українця як електричною енергією так і газом", – констатував Оржель.

До слова, на 29 листопада заплановано нову тристоронню зустріч за участю України, Росії та Єврокомісії. На ній обговорюватимуть питання продовження транзиту газу через Україну. Попередній контракт між Україною та російським Газпромом спливає 31 грудня 2019 року.

Раніше у Нафтогазі заявляли, що Наразі Україна володіє рекордними запасами газу у власних підземних сховищах – 21,7 мільярда метрів кубічних. Європейські країни-партнери теж накопичили рекордні для себе запаси газу – 100 мільярдів метрів кубічних.

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