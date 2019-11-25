У Мінфіні прокоментували від'їзд місії МВФ з України

Місія Міжнародного валютного фонду пробула у Києві до 22 листопада і поїхала з України без результатів. Міністерство фінансів України відзначило прогрес у переговорах про укладання нової довгострокової кредитної програми.

Міністерка фінансів Оксана Маркарова зазначила, що Україна активно просувається до угодження програми.

Зверніть увагу: Коломойський: "Приватбанк" мені скоро повернуть, і МВФ про це знає

Ті, хто регулярно читає заяви (МВФ – ред. 24 канал), помітили, що в ній немає фрази після "але". "Зради" немає,

– наголосила Маркарова.

Вона додала, що у Мінфіні підтверджують заяву МВФ щодо того, що під час візиту місії до України було досягнуто значного прогресу з багатьох параметрів нової програми.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав переговори дуже конструктивними.

Важливо! ЗМІ із посиланнями на власні джерела пишуть, що місія МВФ поїхала з України без результатів. Два питання для МВФ – олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ.

До теми: Гончарук та Маркарова зустрілися з місією МВФ: про що говорили

Переговори з МВФ: головне