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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      У Мінфіні прокоментували від'їзд місії МВФ з України

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      Місія МВФ покинула Україну / apnews.com

      Місія Міжнародного валютного фонду пробула у Києві до 22 листопада і поїхала з України без результатів. Міністерство фінансів України відзначило прогрес у переговорах про укладання нової довгострокової кредитної програми.

      Міністерка фінансів Оксана Маркарова зазначила, що Україна активно просувається до угодження програми.

      Зверніть увагу: Коломойський: "Приватбанк" мені скоро повернуть, і МВФ про це знає

      Ті, хто регулярно читає заяви (МВФ – ред. 24 канал), помітили, що в ній немає фрази після "але". "Зради" немає,
      – наголосила Маркарова.

      Вона додала, що у Мінфіні підтверджують заяву МВФ щодо того, що під час візиту місії до України було досягнуто значного прогресу з багатьох параметрів нової програми.

      Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав переговори дуже конструктивними.

      Важливо! ЗМІ із посиланнями на власні джерела пишуть, що місія МВФ поїхала з України без результатів. Два питання для МВФ – олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ.

      До теми: Гончарук та Маркарова зустрілися з місією МВФ: про що говорили

      Переговори з МВФ: головне

      • Місія МВФ прибула до Києва 14 жовтня, щоб обговорити з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування на 5-10 мільярдів доларів.
      • Ця програма буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності держави та запровадження глибоких структурних реформ.
      • Українські уряд та Нацбанк сподіваються, що нову програму з МВФ буде ухвалено в грудні.
      • Це дозволить отримати перший транш (частину кредиту) за програмою ще до кінця 2019 року.
      • НБУ очікує, що транш становитиме близько 2 мільярдів доларів.
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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики МВФ Міністерство фінансів України Гроші Ігор Коломойський Оксана Маркарова
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