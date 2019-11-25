У Мінфіні прокоментували від'їзд місії МВФ з України
Місія Міжнародного валютного фонду пробула у Києві до 22 листопада і поїхала з України без результатів. Міністерство фінансів України відзначило прогрес у переговорах про укладання нової довгострокової кредитної програми.
Міністерка фінансів Оксана Маркарова зазначила, що Україна активно просувається до угодження програми.
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Ті, хто регулярно читає заяви (МВФ – ред. 24 канал), помітили, що в ній немає фрази після "але". "Зради" немає,
– наголосила Маркарова.
Вона додала, що у Мінфіні підтверджують заяву МВФ щодо того, що під час візиту місії до України було досягнуто значного прогресу з багатьох параметрів нової програми.
Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук назвав переговори дуже конструктивними.
Важливо! ЗМІ із посиланнями на власні джерела пишуть, що місія МВФ поїхала з України без результатів. Два питання для МВФ – олігарх Ігор Коломойський і незалежність НБУ.
До теми: Гончарук та Маркарова зустрілися з місією МВФ: про що говорили
Переговори з МВФ: головне
- Місія МВФ прибула до Києва 14 жовтня, щоб обговорити з представниками української влади нову трирічну програму розширеного кредитування на 5-10 мільярдів доларів.
- Ця програма буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності держави та запровадження глибоких структурних реформ.
- Українські уряд та Нацбанк сподіваються, що нову програму з МВФ буде ухвалено в грудні.
- Це дозволить отримати перший транш (частину кредиту) за програмою ще до кінця 2019 року.
- НБУ очікує, що транш становитиме близько 2 мільярдів доларів.