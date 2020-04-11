У Мінфіні розповіли, що буде з економікою України без співпраці з МВФ

Україна очікує на грошову допомогу від Міжнародного валютного фонду. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що без співпраці з МВФ дефолту в Україні не буде, однак економічна ситуація буде дуже складною.

Про важливість допомоги від МВФ розповів міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі "Свободи слова".

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За його словами, на Україну не очікує дефолт, якщо співпраця з МВФ не вдасться. Однак без цих грошей буде дуже складно.

Також наразі немає умов для проведення реструктуризації держборгу. Марченко запевнив, що боргове навантаження абсолютно контрольоване.

Він додав, що наразі переговори з МВФ тривають. Крім того, Україна очікує на кредитну підтримку Світового банку, Європейської комісії.

Якщо в України будуть обмежені можливості щодо зовнішніх запозичень, то уряд вдаватиметься до радикальніших кроків.

Ми сподіваємось на те, що парламент проявить добру волю й ухвалить необхідні закони,

– підсумував Марченко.

До слова, ухвалення законів про ринок землі та неповернення банків колишнім власникам було вимогами МВФ для отримання траншу.

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