У Мінфіні розповіли, що буде з економікою України без співпраці з МВФ
Україна очікує на грошову допомогу від Міжнародного валютного фонду. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що без співпраці з МВФ дефолту в Україні не буде, однак економічна ситуація буде дуже складною.
Про важливість допомоги від МВФ розповів міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі "Свободи слова".
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За його словами, на Україну не очікує дефолт, якщо співпраця з МВФ не вдасться. Однак без цих грошей буде дуже складно.
Також наразі немає умов для проведення реструктуризації держборгу. Марченко запевнив, що боргове навантаження абсолютно контрольоване.
Він додав, що наразі переговори з МВФ тривають. Крім того, Україна очікує на кредитну підтримку Світового банку, Європейської комісії.
Якщо в України будуть обмежені можливості щодо зовнішніх запозичень, то уряд вдаватиметься до радикальніших кроків.
Ми сподіваємось на те, що парламент проявить добру волю й ухвалить необхідні закони,
– підсумував Марченко.
До слова, ухвалення законів про ринок землі та неповернення банків колишнім власникам було вимогами МВФ для отримання траншу.
Що відомо про співпрацю України та МВФ
- У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації.
- Президент Володимир Зеленський розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів.
- Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі.
- Парламентарі внесли у закон про банки понад 16 тисяч правок. На позачерговому засіданні Ради 13 квітня, парламентарі не розглядатиме документ.
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