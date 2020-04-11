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      У Мінфіні розповіли, що буде з економікою України без співпраці з МВФ

      -
      Марченко про гроші МВФ / apostrophe.ua

      Україна очікує на грошову допомогу від Міжнародного валютного фонду. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що без співпраці з МВФ дефолту в Україні не буде, однак економічна ситуація буде дуже складною.

      Про важливість допомоги від МВФ розповів міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі "Свободи слова".

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      За його словами, на Україну не очікує дефолт, якщо співпраця з МВФ не вдасться. Однак без цих грошей буде дуже складно.

      Також наразі немає умов для проведення реструктуризації держборгу. Марченко запевнив, що боргове навантаження абсолютно контрольоване. 

      Він додав, що наразі переговори з МВФ тривають. Крім того, Україна очікує на кредитну підтримку Світового банку, Європейської комісії.

      Якщо в України будуть обмежені можливості щодо зовнішніх запозичень, то уряд вдаватиметься до радикальніших кроків.

      Ми сподіваємось на те, що парламент проявить добру волю й ухвалить необхідні закони, 
      – підсумував Марченко.

      До слова, ухвалення законів про ринок землі та неповернення банків колишнім власникам було вимогами МВФ для отримання траншу.

      Що відомо про співпрацю України та МВФ

      • У грудні 2019 року МВФ попередньо узгодив програму фінансування України на 5,5 мільярда доларів на 3 роки. Однак рішення повинна затвердити Рада директорів організації.
      • Президент Володимир Зеленський розраховує на збільшення програми з Міжнародним валютним фондом до 8 мільярдів доларів.
      • Верховна Рада 30 березня у першому читанні ухвалила "антиколомойський" законопроєкт. А у ніч на 31 березня нардепи проголосували за закон про ринок землі.
      • Парламентарі внесли у закон про банки понад 16 тисяч правок. На позачерговому засіданні Ради 13 квітня, парламентарі не розглядатиме документ.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: держборг Сергій Марченко Міністерство фінансів України Гроші Транш МВФ МВФ Європейська комісія Світовий банк Новини України
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