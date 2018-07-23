У Мінфіні розповіли, як пройшли нові переговори з МВФ щодо нових цін на газ

Україна веде "дуже конструктивні переговори" з Міжнародним валютним фондом, щодо нових цін на газ для населення.

Про це повідомляє Bloomberg TV з посилання на слова в. о. міністра фінансів Олени Маркарової.

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"На мій погляд, зараз у нас дуже хороші дискусії. Про бюджет і ціни на газ у нас дуже конструктивні дискусії, які, я сподіваюсь, скоро закінчаться конструктивом", – розповіла Маркарова.

Також вона зазначила, що в Україні значно покращилися показники виконання державного бюджету.

"Коли ми почали обговорення раніше, у нас були тільки результати першого кварталу. Тепер у нас є результати за шість місяців, які кращі, ніж ми очікували в першому кварталі", – додала міністерка.

Нагадаємо, 12 липня депутати Верховної Ради проголосували за поправки до закону про "Вищий антикорупційний суд", щодо підзвітності апеляцій у справах, пов'язаних із корупцією, які вимагали у МВФ.



Президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня 2019 року. Чергові парламентські вибори мають відбутись 27 жовтня 2019.