У Міністерстві визначилися, який залізничний вокзал віддадуть у приватні руки

Залізничний вокзал Миколаєва може стати першим, який передадуть в концесію приватним компаніям.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

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За словами глави міністерства Володимира Омеляна, рішення про концесію вокзалу було прийнято в ході переговорів з в.о. голови Укрзалізниці Євгеном Кравцовим.

На даному етапі необхідно вирішити, яким чином буде ця концесія - або з місцевими органами влади, або ми шукаємо приватного партнера. Якщо ми шукаємо приватного партнера, то яким чином це буде і які терміни, терміни і бачення цього комплексу,

– заявив Омелян .

Після завершення електрифікації залізниці в Миколаїв подорожі в цьому напрямку стануть більш швидкими і дешевими. Також міністр відзначив незадовільний стан вокзального комплексу.

Це ганебно, коли перед приїздом міністра роблять якісь панічні ремонти, ламання туалетів, а директор вокзалу "звільняється", йде на лікарняний та інше, аби не бачити результати своєї "роботи" за рік часу,

– підкреслив Омелян.

Нагадаємо, з 1 жовтня "Укрзалізниця" підняла вартість квитків на поїзди на 12%.