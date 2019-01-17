У Мінкульті розповіли про ситуацію із цінностями у Києво-Печерській лаврі

Міністерство культури стверджує, що основна частина цінностей Києво-Печерської лаври, а також мощей збереглася. Окрім того, заповіднику повернули дві цінні ікони.

Про це повідомила заступниця міністра культури Тамара Мазур, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Вона зазначила, що наразі монастир передав до заповідника два найцінніших об'єкти.

Я можу помилятися, але це дві ікони, два медальйони, які повернули,

– розповіла заступниця міністра культури.

У Мінкульті також повідомили, що основна частина з переданих експонатів та найбільш цінні є на місці

"Передавалася гробниця з мощами. Наша комісія перевірила – мощі є", – сказала Мазур.

Заступниця міністра також наголосила, що експерти не можуть стверджувати, кому конкретно належать мощі, оскільки неможливо провести експертизу ДНК. При цьому у Мінкульті наголошують, що УПЦ МП за час оренди лаври на території заповідника звела багато об'єктів. Деякі з них із відхиленнями від отриманих дозволів.

Сьогодні, згідно з тією інформацією, яка у нас є, є розпочате кримінальне провадження,

– розповіла Мазур.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві культури України заявили, що з Києво-Печерської Лаври зникло вісім ікон, дерев'яна чаша та хрест. Їх не знайшли під час інвентаризації цінностей у храмі. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження.



Наприкінці листопада 2018 року за ініціативи Міністерства культури створили спеціальну комісію, яка перевіряла наявні у Києво-Печерській лаврі церковні коштовності і святині, які було передано лаврі з 1988 року, коли монастир після закриття радянською владою відкрили знову.