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      У Мінкульті розповіли про ситуацію із цінностями у Києво-Печерській лаврі

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      Основна частина мощей і цінностей Лаври на місці, – Мінкульт
      Основна частина мощей і цінностей Лаври на місці, – Мінкульт / Фото з відкритих джерел

      Міністерство культури стверджує, що основна частина цінностей Києво-Печерської лаври, а також мощей збереглася. Окрім того, заповіднику повернули дві цінні ікони.

      Про це повідомила заступниця міністра культури Тамара Мазур, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: "Не можуть належати російській церкві": як Києво-Печерська і Почаївська лаври перейдуть до ПЦУ

      Вона зазначила, що наразі монастир передав до заповідника два найцінніших об'єкти.

      Я можу помилятися, але це дві ікони, два медальйони, які повернули,
      – розповіла заступниця міністра культури.

      У Мінкульті також повідомили, що основна частина з переданих експонатів та найбільш цінні є на місці

      "Передавалася гробниця з мощами. Наша комісія перевірила – мощі є", – сказала Мазур.

      Заступниця міністра також наголосила, що експерти не можуть стверджувати, кому конкретно належать мощі, оскільки неможливо провести експертизу ДНК. При цьому у Мінкульті наголошують, що УПЦ МП за час оренди лаври на території заповідника звела багато об'єктів. Деякі з них із відхиленнями від отриманих дозволів.

      Сьогодні, згідно з тією інформацією, яка у нас є, є розпочате кримінальне провадження,
      – розповіла Мазур.

      Нагадаємо, раніше у Міністерстві культури України заявили, що з Києво-Печерської Лаври зникло вісім ікон, дерев'яна чаша та хрест. Їх не знайшли під час інвентаризації цінностей у храмі. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження.

      Наприкінці листопада 2018 року за ініціативи Міністерства культури створили спеціальну комісію, яка перевіряла наявні у Києво-Печерській лаврі церковні коштовності і святині, які було передано лаврі з 1988 року, коли монастир після закриття радянською владою відкрили знову.

      Теги: Новини Києва Новини політики Новини України Релігія Православна церква України Міністерство культури України
      Джерело: 24 Канал
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