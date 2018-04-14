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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

У Міноборони сповістили про додаткові повноваження ЗСУ після зміни формату АТО

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У Міноборони сповістили про додаткові повноваження ЗСУ після зміни формату АТО

Після зміни формату АТО, яке Президент України анонсував на 30 квітня, керівництво операцією буде делеговане Збройним силам України, отже у ЗСУ з’являються додаткові повноваження щодо реагування на агресію.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк на традиційному брифінгу.

Після зміни формату АТО, яке Президент України анонсував на 30 квітня, керівництво переходить до Збройних сил України. Так, у ЗСУ з’являються додаткові повноваження щодо реагування на агресію, а частини та підрозділи Національної гвардії, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби, Національної поліції та інші силові органи переходять в підпорядкування Збройним силам України,
– стверджує він.

Як нагадав представник оборонного відомства з посиланням на слова Порошенка, зараз АТО перебуває під керівництвом Служби безпеки України.

"Взаємодія між СБУ та вищеозначеними підрозділами є абсолютно іншою ніж та, що є передбаченою в Законі про реінтеграцію Донбасу", – додав Гуцуляк.

Водночас прес-офіцер підкреслив, що відроджені Збройні сили України день за днем нарощують свій бойовий потенціал і бойові спроможності. Зокрема, за його словами, створено оперативний резерв військовозобов’язаних з бойовим досвідом та суттєво покращено забезпечення ЗСУ.

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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