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      У Міносвіти планують змінити систему фінансування вишів

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      Ганна Новосад
      Ганна Новосад / Українська правда

      Міністерство освіти та науки хоче перейти до фінансування вищих навчальних закладів на основі низки показників якості.

      Міністерка освіти та науки Ганна Новосад на відкритті науково-популярної ініціативи "Наукові пікніки" розповіла про те, як саме планують змінити систему фінансування вишів. Про це повідомив "Укрінформ".

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      Ми хочемо, щоб кошти йшли в найкращі університети. Державне замовлення – це той рудимент, який нам залишився після радянської планової економіки,
      – зазначила міністерка.

      Вона наголосила, що у Міносвіти хочуть перейти до такого типу фінансування, яке буде засновано на принципі так званих показників якості.

      "Ми хочемо весь той об’єм коштів, які є, спрямувати на кращі університети за певними критеріями. Один з них – працевлаштування випускників. Ми хочемо зрозуміти, які університети роблять так, щоб їхні випускники отримали найкраще місце і хочемо винагороджувати більшою кількістю грошей тих, хто насправді на це спроможний", – пояснила Новосад.

      Міністерка також зазначила, що крім цього у Міносвіти планують переглянути систему оплати праці викладачів.

      За її словами, система оплати праці викладачів вишів має бути схожа по своїй суті за фінансуванням університетів. Тобто отримувати кращу заробітну плату повинні найкращі викладачі закладу освіти.

      "Зараз ми живемо за принципами зрівнялівки. Ми хочемо зробити так, щоб університети, маючи свої кошти, були автономними в тому, як вони винагороджують своїх викладачів, і мали можливість винагороджувати кращих", – сказала Новосад.

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      Зокрема планується запровадження низки критеріїв, за якими буде розподілятися фінансування серед вишів.

      Наразі МОН готує зміни до закону про вищу освіту, про державне замовлення, низки інших законодавчих актів та бюджетного кодексу. Напрацьовані пропозиції будуть представлені до кінця поточного року.

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      Теги: Новини України Освіта Міністерство освіти та науки України Ганна Новосад
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