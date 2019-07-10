18:57
10 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни контролюють Донбас з космосу. Новий друг Путіна
      Вєсті Кремля
      20:59, 9 липня
      Вєсті.UA: Порошенко б'ється із корупцією. Гройсман в рядах шоуменів
      Вєсті.UA
      19:13, 9 липня
      Якими статками насправді володіє Ляшко: розкішний будинок для матері та машина для дружини
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      У Мінприроді намагаються зберегти корупційну складову у екоконтролі в морських портах

      62 Читать новость на русском
      Сергій Біленький
      Сергій Біленький / obozrevatel.com

      У бізнес-середовищі підозрюють: чиновники прагнуть зберегти можливість безпідставно штрафувати судна, що заходять в українські порти.

      Таку думку у коментарі OBOZREVATEL висловив член Президії Федерації роботодавців України Сергій Біленький.

      За словами Біленького, через неврегульованість питання екологічного контролю страждають усі підприємства, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність через морські порти України.

      "Екологи, які там без достатніх законних підстав знаходяться, через неврегульованість питання мають змогу пред’являти будь-які претензії до будь-якого судна. Це призводить до того, що за кожне судно ми сплачуємо величезні штрафи – приблизно по 50 тисяч доларів. Компанії, що заходять в наші порти, вже закладають ці штрафи у ризиках, бо знають, що неодмінно будуть оштрафовані. Хоча у тих же суден в портах інших країн жодних проблем не виникає. Насправді, те, що відбувається, не має стосунку до захисту довкілля – йдеться про те, що окремі чиновники знайшли собі непогану "годівницю", – розповів член президії Федерації роботодавців України.

      Представники бізнес-середовища через Федерацію роботодавців, Европейську бізнес-асоціацію, Американську торгівельну палату закликали владу врегулювати питання. У результаті було створено робочу групу за участі бізнесу і органів влади, яка за півроку розробила порядок взаємодії, що дозволить зняти корупційну складову і наведе лад у питанні екологічного контролю у портах. Однак Мінприроди та Державна екологічна інспекція самоусунулися від роботи над цим документом.

      "Вчора урядовий комітет під головуванням першого віце-прем’єра Степана Кубіва рекомендував його до затвердження на засіданні Кабміну 10 липня – з попереднім розглядом на узгоджувальній раді за участі Мінприроди. Однак чиновники цього міністерства відмовились розглядати розроблений порядок і намагалися нав’язати обговорення альтернативного, свого. У відповідь наштовхнулися на різку реакцію як представників бізнесу, так і інших органів влади", – зазначив Біленький.

      Наразі, за його словами, учасники робочої групи по розробці нового порядку щодо екоконтролю у портах сподіваються, що документ буде розглянуто на наступному тижні, на черговому засіданні Кабміну. "Оскільки він уже був схвалений на урядовому комітеті, ми очікуємо, що незалежно вже від позиції Мінприроди, цей порядок буде ухвалений вже на наступному тижні. Це дозволить зняти величезний пласт проблем, який сьогодні відчувають всі, хто веде діяльність у портах. Це потрібно не тільки бізнесу, а й країні, імідж якої страждає від такої ситуації. Гадаю, ми у Doing Business, інших міжнародних рейтингах одразу на кілька сходинок піднімемося", – підкреслив Біленький.

      blog_ava
      Що приготувати на вечерю швидко і легко: рецепти страв
      сьогодні
      42210
      Теги: Новини України Екологія Корупція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 09:30 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      42154
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      сьогодні , 18:03 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      8006
      Проросійські сили в Раді: яких ризиків очікувати від нового парламенту
      сьогодні , 18:02 Проросійські сили в Раді: яких ризиків очікувати від нового парламенту
      Євгенія Мазур 415
      МВС зняло з розшуку одного з найближчих соратників Януковича
      сьогодні , 17:30 МВС зняло з розшуку одного з найближчих соратників Януковича
      Віталій Шабунін 229
      Роттердам плюс-мінус: чому це не про покращення
      сьогодні , 17:00 Роттердам плюс-мінус: чому це не про покращення
      Наталія Лебідь 330
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук