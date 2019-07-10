У Мінприроді намагаються зберегти корупційну складову у екоконтролі в морських портах

У бізнес-середовищі підозрюють: чиновники прагнуть зберегти можливість безпідставно штрафувати судна, що заходять в українські порти.

Таку думку у коментарі OBOZREVATEL висловив член Президії Федерації роботодавців України Сергій Біленький.

За словами Біленького, через неврегульованість питання екологічного контролю страждають усі підприємства, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність через морські порти України.

"Екологи, які там без достатніх законних підстав знаходяться, через неврегульованість питання мають змогу пред’являти будь-які претензії до будь-якого судна. Це призводить до того, що за кожне судно ми сплачуємо величезні штрафи – приблизно по 50 тисяч доларів. Компанії, що заходять в наші порти, вже закладають ці штрафи у ризиках, бо знають, що неодмінно будуть оштрафовані. Хоча у тих же суден в портах інших країн жодних проблем не виникає. Насправді, те, що відбувається, не має стосунку до захисту довкілля – йдеться про те, що окремі чиновники знайшли собі непогану "годівницю", – розповів член президії Федерації роботодавців України.

Представники бізнес-середовища через Федерацію роботодавців, Европейську бізнес-асоціацію, Американську торгівельну палату закликали владу врегулювати питання. У результаті було створено робочу групу за участі бізнесу і органів влади, яка за півроку розробила порядок взаємодії, що дозволить зняти корупційну складову і наведе лад у питанні екологічного контролю у портах. Однак Мінприроди та Державна екологічна інспекція самоусунулися від роботи над цим документом.

"Вчора урядовий комітет під головуванням першого віце-прем’єра Степана Кубіва рекомендував його до затвердження на засіданні Кабміну 10 липня – з попереднім розглядом на узгоджувальній раді за участі Мінприроди. Однак чиновники цього міністерства відмовились розглядати розроблений порядок і намагалися нав’язати обговорення альтернативного, свого. У відповідь наштовхнулися на різку реакцію як представників бізнесу, так і інших органів влади", – зазначив Біленький.

Наразі, за його словами, учасники робочої групи по розробці нового порядку щодо екоконтролю у портах сподіваються, що документ буде розглянуто на наступному тижні, на черговому засіданні Кабміну. "Оскільки він уже був схвалений на урядовому комітеті, ми очікуємо, що незалежно вже від позиції Мінприроди, цей порядок буде ухвалений вже на наступному тижні. Це дозволить зняти величезний пласт проблем, який сьогодні відчувають всі, хто веде діяльність у портах. Це потрібно не тільки бізнесу, а й країні, імідж якої страждає від такої ситуації. Гадаю, ми у Doing Business, інших міжнародних рейтингах одразу на кілька сходинок піднімемося", – підкреслив Біленький.