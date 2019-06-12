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      У Мінрегіоні знайшли підхоже місце для перенесення Адміністрації Президента

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      Урядовий квартал пропонують перенести з центру Києва
      Урядовий квартал пропонують перенести з центру Києва / Facebook/Адміністрація Президента України

      У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ озвучили бачення, куди із центру Києва може бути перенесений урядовий та діловий квартали.

      Як розповів заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", він має намір запропонувати президенту Зеленському проект будівництва адміністративного та ділового кварталу "Київ Сіті" на території промзони "Теличка", що в південній частині Києва.

      Читайте також: Зеленський покидає Банкову: куди може переїхати Адміністрація Президента

      Площа цієї місцевості приблизно 100 гектарів і, на переконання урядовця, туди цілком реально перенести не лише Адміністрацію Президента, а й інші урядові будівлі.

      Що передбачає проект "Київ Сіті"?

      Парцхаладзе цей проект порівнює з відомим районом хмарочосів Дефанс у передмісті Парижа.

      Париж Дефанс діловий квартал
      Діловий квартал Дефанс у передмісті Парижа / Фото: en.wikipedia.org

      За його пропозицією, у промзону на Теличці можна перенести 1 мільйон метрів квадратних адміністративних приміщень і перетворити її на новий урядовий і діловий квартал Києва.

      Вивільнені приміщення в центрі столиці можна буде продати, наприклад, під готелі, культурні центри чи навіть житло.

      В центрі міста стане більш комфортно, буде набагато менше заторів на шляху на роботу та з роботи, буде різкий поштовх розвитку туризму,
      – переконує Парцхаладзе.

      Фахівці уже підрахували, що на оренді теперішньої будівлі Адміністрації Президента на Банковій можна було б непогано заробити – щонайменше 775 тисяч доларів США на місяць.

      Парцхаладзе зауважив, що масштабний проект "Київ Сіті" на Теличці неодноразово пропонували на розгляд міській владі Києва ще з 2003 року. Проте з того часу він так і не здобував належної підтримки.

      Київ карта Теличка
      Урядовий квартал пропонують перенести в історичну місцевість Теличка на півдні Києва

      Раніше в Зеленського підтвердили , що серед варіантів, куди може бути перенесена Адміністрація є Український дім на Європейській площі.

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      Теги: Новини політики Новини Києва Новини нерухомості Адміністрація Президента Мінрегіон Новини нерухомості України
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