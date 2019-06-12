У Мінрегіоні знайшли підхоже місце для перенесення Адміністрації Президента
У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ озвучили бачення, куди із центру Києва може бути перенесений урядовий та діловий квартали.
Як розповів заступник глави Мінрегіону Лев Парцхаладзе в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", він має намір запропонувати президенту Зеленському проект будівництва адміністративного та ділового кварталу "Київ Сіті" на території промзони "Теличка", що в південній частині Києва.
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Площа цієї місцевості приблизно 100 гектарів і, на переконання урядовця, туди цілком реально перенести не лише Адміністрацію Президента, а й інші урядові будівлі.
Що передбачає проект "Київ Сіті"?
Парцхаладзе цей проект порівнює з відомим районом хмарочосів Дефанс у передмісті Парижа.
Діловий квартал Дефанс у передмісті Парижа / Фото: en.wikipedia.org
За його пропозицією, у промзону на Теличці можна перенести 1 мільйон метрів квадратних адміністративних приміщень і перетворити її на новий урядовий і діловий квартал Києва.
Вивільнені приміщення в центрі столиці можна буде продати, наприклад, під готелі, культурні центри чи навіть житло.
В центрі міста стане більш комфортно, буде набагато менше заторів на шляху на роботу та з роботи, буде різкий поштовх розвитку туризму,
– переконує Парцхаладзе.
Фахівці уже підрахували, що на оренді теперішньої будівлі Адміністрації Президента на Банковій можна було б непогано заробити – щонайменше 775 тисяч доларів США на місяць.
Парцхаладзе зауважив, що масштабний проект "Київ Сіті" на Теличці неодноразово пропонували на розгляд міській владі Києва ще з 2003 року. Проте з того часу він так і не здобував належної підтримки.
Урядовий квартал пропонують перенести в історичну місцевість Теличка на півдні Києва
Раніше в Зеленського підтвердили , що серед варіантів, куди може бути перенесена Адміністрація є Український дім на Європейській площі.