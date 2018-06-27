У Мінську домовилися про літнє перемир'я по всій лінії фронту: озвучено дату припинення вогню

У середу, 27 червня, у Мінську Тристороння контактна група з питань врегулювання ситуації на Донбасі за участі представників так званих "ДНР" та "ЛНР" ухвалили новий режим тиші. Припинення вогню має відбутися починаючи з 1 липня 2018 року.

Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України в ТКГ у Мінську Дарка Оліфер.

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"У зв'язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтверджує повну відданість сторін конфлікту всеохоплюючому, сталому та безстроковому режиму припинення вогню починаючи з 1 липня 2018 року за київським часом", – написала вона.

Вона додала, що гуманітарна підгрупа далі працює над звільненням утримуваних осіб та чекає на конструктивну реакцію Росії щодо українських пропозицій з цього питання.

Ми готові до широкого компромісу задля того, аби люди повернулись додому, – додала Дарка Оліфер.

Нагадаємо, раніше тристороння контактна група у Мінську оголосила про чергове перемир’я на Донбасі з 5 березня.