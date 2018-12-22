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      У Мінську судитимуть людей, які влаштували акцію на підтрику полонених у РФ українських моряків

      83 Читать новость на русском
      Паперові кораблики біля посольства РФ у Мінську
      Паперові кораблики біля посольства РФ у Мінську / naviny.by

      Щонайменше два судових процеси пройдуть в столиці Білорусі над мінчанами, які залишили паперові кораблики поблизу будівлі російського посольства. 26 листопада близько десятка людей зробили це в підтримку затриманих українських моряків після конфлікту в Керченській протоці.

      Про це інформує Tut.by.

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      Перший суд має відбутися у суботу 22 грудня. 

      Зазначимо, що 26 листопада до посольства Росії в Мінську прийшли близько 10 людей і залишили біля паркану паперові кораблики з кольорами українського прапора.
       
      акція Мінськ Білорусь
      Акція на підтримку полонених українських моряків біля російського посольства у Мінську

      Згодом проти декількох мешканців міста міліція склала протоколи за статтею "Участь в несанкціонованому заході". Окрім цього, протоколи склали на журналістку Діану Середюк, яка не брала участь в акції, а лише висвітлювала подію, а також на декількох неповнолітніх активістів.

      Нагадаємо, нещодавно студенти із Харкова зібрали та відправили 500 листів у Росію. Вони написали послання українським морякам, яких незаконно утримує країна-агресор.

      Що трапилось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки. Під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Полонених українських моряків підтримує світ: хроніка останніх подій
      Теги: Новини політики Новини Білорусі Конфлікт в Азовському морі Судді Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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