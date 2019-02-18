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      У Мінську таки вирішили поговорити з Варшавою про американську військову базу в Польщі

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      Мінськ і Варшава обговорять розміщення в Польщі військової бази США, – ЗМІ
      Мінськ і Варшава обговорять розміщення в Польщі військової бази США, – ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      У Мінську кажуть, що готові обговорити із Варшавою можливе розміщення в Польщі так званого "форту Трампа" – постійної військової бази США. Там кажуть, що у Польщі їх запевнили – жодної ескалації не буде.

      Голова Ради Республіки Національних зборів Білорусі Михайло Мясникович сказав, що переговори щодо цього питання будуть проводити на кількох рівнях, пише Інтерфакс-Україна.

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      Він наголосив, що "польська сторона почула їхню стурбованість" можливим розміщенням бази.

      Будуть відповідні діалоги на рівні міністрів оборони і також по лінії міністерств закордонних справ,
      – сказав він.

      Білоруський політик також наголосив, що під час обговорення питання про можливе розміщення бази польська сторона "досить конструктивно реагувала і запевняла і на рівні міністра закордонних справ, і президента, що це ні в якому разі не повинно привести до якоїсь ескалації напруженості".

      Зазначимо, що у Міністерстві закордонних справ Білорусі раніше на "Форт Трампа" реагували вкрай різко. Там заявляли, що готовність Польщі розмістити у себе військову базу США призведе до посилення військово-політичної напруженості. Таке ж говорили і у Росії. У Москві стверджують, що розміщення військової бази США в Польщі буде означати руйнування засадничого акту Росія – НАТО, тому що він "забороняє подібні кроки".

      Що таке "Форт Трампа" і навіщо він Польщі?
      Польща неодноразово зверталася з пропозицією щодо постійної військової присутності США на своїй території. Президент США Дональд Трамп має намір задовольнити прохання Варшави про створення в Польщі нової, постійно діючої американської військової бази. Американські війська в Польщі будуть зорієнтовані на захист країни від загроз з боку Росії. Базу польська та американська преса вже встигла назвати "Фортом Трамп". Сполучені Штати розміщують війська у Польщі на ротаційній основі, але постійно діючі війська будуть дорогими через витрати, які можуть включати житло для сімей, школи та лікарні. Сам Трамп оцінив створення постійної американської бази в Польщі приблизно в 2 мільярди доларів.

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      Теги: Новини Польщі Новини Білорусі Новини США Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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