У Мінську таки вирішили поговорити з Варшавою про американську військову базу в Польщі

У Мінську кажуть, що готові обговорити із Варшавою можливе розміщення в Польщі так званого "форту Трампа" – постійної військової бази США. Там кажуть, що у Польщі їх запевнили – жодної ескалації не буде.

Голова Ради Республіки Національних зборів Білорусі Михайло Мясникович сказав, що переговори щодо цього питання будуть проводити на кількох рівнях, пише Інтерфакс-Україна.

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Він наголосив, що "польська сторона почула їхню стурбованість" можливим розміщенням бази.

Будуть відповідні діалоги на рівні міністрів оборони і також по лінії міністерств закордонних справ,

– сказав він.

Білоруський політик також наголосив, що під час обговорення питання про можливе розміщення бази польська сторона "досить конструктивно реагувала і запевняла і на рівні міністра закордонних справ, і президента, що це ні в якому разі не повинно привести до якоїсь ескалації напруженості".

Зазначимо, що у Міністерстві закордонних справ Білорусі раніше на "Форт Трампа" реагували вкрай різко. Там заявляли, що готовність Польщі розмістити у себе військову базу США призведе до посилення військово-політичної напруженості. Таке ж говорили і у Росії. У Москві стверджують, що розміщення військової бази США в Польщі буде означати руйнування засадничого акту Росія – НАТО, тому що він "забороняє подібні кроки".

Що таке "Форт Трампа" і навіщо він Польщі?

Польща неодноразово зверталася з пропозицією щодо постійної військової присутності США на своїй території. Президент США Дональд Трамп має намір задовольнити прохання Варшави про створення в Польщі нової, постійно діючої американської військової бази. Американські війська в Польщі будуть зорієнтовані на захист країни від загроз з боку Росії. Базу польська та американська преса вже встигла назвати "Фортом Трамп". Сполучені Штати розміщують війська у Польщі на ротаційній основі, але постійно діючі війська будуть дорогими через витрати, які можуть включати житло для сімей, школи та лікарні. Сам Трамп оцінив створення постійної американської бази в Польщі приблизно в 2 мільярди доларів.