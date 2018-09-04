У Мінсоцполітики розповіли, як отримати "пакунок малюка"

Якщо на день виписки з пологового будинку, починаючи з 1 вересня, була відсутня допомога "пакунок малюка", то батьки дитини, щоб отримати допомогу, можуть звернутись із заявою до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, або ж написати заяву безпосередньо в пологовому будинку.

Про це розповіли у Міністерстві соціальної політики, передає УНН.

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"Кожна мама (інший законний представник новонародженої дитини), яка виписується з пологового будинку починаючи з 1 вересня 2018 року, має отримати під час виписки одноразову натуральну допомогу "пакунок малюка". Якщо на день виписки допомога була відсутня, місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення на підставі заяви отримувача організовує забезпечення отримувача цією допомогою", — зазначили у Мінсоцполітики.

Отже, кожна мама, яка виписуватиметься з пологового будинку, починаючи з 1 вересня 2018 року, має право подати письмову заяву до місцевого структурного підрозділу з питань соцзахисту населення на отримання "пакунку малюка". Окрі того, заяву також можна подати і в пологовому будинку. Потім заяву передадуть на розгляд до потрібного підрозділу з питань соцзахисту, який у свою чергу надасть "пакунок малюка" за місцем проживання (це має відбутись не більше ніж протягом 17 робочих днів).Наразі проводять сертифікацію товарів, що входять до "пакунків малюка", та організовують їх доставки на обласні склади. Після надходження на склад, видачу будуть здійснювати у встановленому порядку.



Бебі-бокс

Нагадаємо, що в таких бебі-боксах мали подавати коробку-колиску з усім необхідним: ковдрою, матрацом, рушником, пелюшками, підгузками та іграшками-брязкальцями. Загалом – 25 найменувань. На закупівлю пакунків малюка Україна передбачила 500 мільйонів гривень. По 5 тисяч – за кожен. Бебі-бокси постачатимуть без тендеру, проект зареєстрували, як міжнародну технічну допомогу. Надалі ж планують закуповувати через "Прозорро". Та й склад пакунку скоріш за все змінять. Наблизять до українських реалій. Можливо, відмовляться від коробки-люльки. Чиновники не дуже вірять, що українські батьки кластимуть у неї своїх дітей.