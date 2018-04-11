У Мін'юсті назвали підприємства, які найбільше заборгували зарплати своїм працівникам

У Міністерстві юстиції опублікували перелік підприємств, які найбільше заборгували зарплати своїм працівникам. "Лідером" стало Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, де заборгованість сягнула вже 73,7 мільйона гривень.

Про це йдеться у звіті Міністерства юстиції.

До трійки найбільших боржників ввійшли "Суднобудівний завод імені 61 Комунара", яке заборгувало працівникам 30,1 млн грн, та футбольний клуб "Металіст" з боргом у майже 29 млн грн.

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Водночас, за словами міністра юстиції Павла Петренка, станом на сьогодні комунальне підприємство "Новомосковськтеплоенерго" погасило заборгованість своїм працівникам на 6,5 млн гривень. На користь працівників з ПрАТ "Азот" та ДП "Рівненський облавтодор" було стягенено 5,9 млн гривень. Окрім того, держслужбовці стягнули 2,9 млн гривень з ПАТ "Чернігівський завод радіоприладів".

Сьогодні на виконанні органів державної виконавчої служби перебуває 15,9 тис. виконавчих документів про стягнення зарплати на 392,5 млн грн. З початку року виконавцями стягнено 116,2 млн грн – кошти отримали 9 651 працівників,

– наголосив Павло Петренко.

Нагадаємо, з 2 квітня у Харкові, Дніпрі, Кривому Розі, Маріуполі, Торецьку та Сєверодонецьку розпочали роботу мобільні групи з ліквідації заборгованості по заробітній платі. До кінця цього місяця аналогічні групи запрацюють у Рівному, Запоріжжі, Миколаєві, Києві, Хмельницькому та Херсоні.