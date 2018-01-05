У Мін'юсті повідомили, що арештували майно Мухарського через несплату аліментів

Майно українського письменника та шоумена Антіна Мухарського, відомого під псевдонімом Орест Лютий, заарештували. Це сталося тому, що актор заборгував 400 тисяч гривень аліментів.

Про це в інтерв'ю "5 каналу" повідомила перший заступник Міністра юстиції Наталія Бернацька.

"У випадку Антіна Мухарського, на 4 дітей не сплачувалися аліменти, заборгованість накопичилася близько 400 тисяч гривень за весь час. Тому і заарештували його майно", – повідомила Бернацька.

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Також вона зазначила, що частина арештованого майна вже продана, а саме автомобіль із зображенням Мухарського та його колишньої дружини, актриси Сніжани Єгорової.

Бернацька впевнена, що набуття чинності прийнятого Верховною Радою закону про посилення відповідальності за несплату аліментів поліпшить ситуацію у цій сфері в Україні.

Нагадаємо, український шоумен Антін Мухарський 11 грудня 2017 року протестував під стінами Оболонського суду. Він вимагав, аби його почув Міністр юстиції Павло Петренко. А вже 12 грудня 2017 він вийшов на Майдан Незалежності з тією ж вимогою. Зазначимо, що в Мухарського складні стосунки з екс-дружиною, телеведучою Сніжаною Єгоровою, яка, за словами шоумена, не дозволяла йому бачитися з дітьми останні 8 місяців.