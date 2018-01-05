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У Мін'юсті повідомили, що арештували майно Мухарського через несплату аліментів

17:58, сьогодні 3043 Читать новость на русском
У Мін'юсті повідомили, що арештували майно Мухарського через несплату аліментів
У Мін'юсті повідомили, що арештували майно Мухарського через несплату аліментів / Facebook

Майно українського письменника та шоумена Антіна Мухарського, відомого під псевдонімом Орест Лютий, заарештували. Це сталося тому, що актор заборгував 400 тисяч гривень аліментів.

Про це в інтерв'ю "5 каналу" повідомила перший заступник Міністра юстиції Наталія Бернацька.

"У випадку Антіна Мухарського, на 4 дітей не сплачувалися аліменти, заборгованість накопичилася близько 400 тисяч гривень за весь час. Тому і заарештували його майно", – повідомила Бернацька.

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Також вона зазначила, що частина арештованого майна вже продана, а саме автомобіль із зображенням Мухарського та його колишньої дружини, актриси Сніжани Єгорової.

Бернацька впевнена, що набуття чинності прийнятого Верховною Радою закону про посилення відповідальності за несплату аліментів поліпшить ситуацію у цій сфері в Україні.

Нагадаємо, український шоумен Антін Мухарський 11 грудня 2017 року протестував під стінами Оболонського суду. Він вимагав, аби його почув Міністр юстиції Павло Петренко. А вже 12 грудня 2017 він вийшов на Майдан Незалежності з тією ж вимогою. Зазначимо, що в Мухарського складні стосунки з екс-дружиною, телеведучою Сніжаною Єгоровою, яка, за словами шоумена, не дозволяла йому бачитися з дітьми останні 8 місяців.

Теги: Новини України Новини Києва Міністерство юстиції арешт
Джерело: 24 Канал
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