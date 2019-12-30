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      Скільки стягнули з боржників аліментів у 2019 році

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      У Мін'юсті стягнули 7 мільярдів гривень з боржників аліментів і зарплат / pravda.com.ua

      Міністерство юстиції стягнуло 6,5 мільярда гривень боргів по аліментах. Як нова система впливає на боржників?

      Міністерство юстиції стягнула 7 мільярдів гривень боргів по аліментах і зарплаті у 2019 році. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна.

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      За його словами, аліменти стягуються добре, оскільки був введений нормальний механізм їх сплати.

      В 2019 році стягнуто аліментів на суму 6,5 млрд гривень. Це дуже багато. Тобто проблема залишається, але існуючі засоби дозволяють працювати з такою заборгованістю. Крім того, там немає мораторію, тому є ефективна система впливу на боржників, яка працює дуже добре. Наші виконавці дуже б хотіли, щоб такі ж елементи можна було застосовувати і до інших боржників. Але це вже складне політичне рішення,
      – заявив Малюська.

      Також за 2019 рік стягнули приблизно півмільярда гривень заборгованості по заробітній платі. Міністр повідомив, що труднощами є те, що багато  багато боржників знаходяться в державному секторі. А в основному хронічні борги мають комунальні підприємства.

      Яка відповідальність чекає на боржиків аліментів?

      Якщо розмір заборгованості по сплаті аліментів перевищує 4 місяці, боржник не зможе:
      - виїжджати за межі України;
      - керувати транспортними засобами;
      - користуватися зброєю;
      - полювати;
      - займати керівні посади на державній службі.
      - не може впливати на рішення про тимчасовий виїзд дитини за межі України.

      За злісне ухилення від сплати аліментів, а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, суд може призначити одне з трьох наступних покарань: громадські роботи на строк від 80 до 120 годин, арешт на строк до трьох місяців, або навіть обмеження волі на строк до двох років.

       

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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини України Міністерство юстиції Денис Малюська Гроші
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