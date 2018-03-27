У Мін'юсті пояснили, що робити, якщо не начислюють зарплату

Працівник може звернутися до прокуратури із заявою про невиплату заробітної плати та притягнення винних осіб до відповідальності. Роботодавець несе за це не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність .

Як діяти у разі невиплати зарплати пояснила заступник Міністра юстиції Світлана Глущенко, інформує прес-служба відомства.

Перш за все, кожна людина може отримати безкоштовну юридичну консультацію у Бюро правової допомоги (БПД), які є у всіх районах та містах обласного значення по всій Україні. Звернувшись до них, кожен мешканець територіальної громади зможе отримати безкоштовні консультації з правових питань та скористатися електронними сервісами Мін’юсту,

– зазначила Глущенко.

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Окрім цього слід звернутися до роботодавця із заявою про виплату заробітної плати та про компенсування втрати її частини у зв'язку з порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари й тарифів на послуги.

Також у Мін'юсті радять при наявності комісії по трудових спорах звернутися туди із заявою. Посвідчення комісії, видане на підставі її рішення, є виконавчим документом. У разі незгоди з рішенням комісії його можна оскаржувати до суду. Ще одним кроком до захисту свого права на отримання заробітної плати є подання скарги щодо її невиплати до місцевих управлінь охорони праці, до райдержадміністрацій, управлінь пенсійного фонду та соціального захисту населення.

"Проте гарантованим і найбільш ефективним способом захистити своє право на отримання заробітної плати є звернення до суду. Крім цього, при відмові виплатити заробітну плату або інші виплати працівник може звернутися до прокуратури із заявою про невиплату заробітної плати та притягнення винних осіб до відповідальності. Хочу нагадати, що роботодавець несе не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність за невиплату заробітної плати", – додала заступниця міністра.

Нагадаємо, днями віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко назвав дату, коли середня зарплата в Україні зросте до 10 тисяч гривень.