У Мін'юсті сповістили, як стежитимуть за Савченко під час її голодування

За позафракційним народним депутатом без мандату Надією Савченко у СІЗО буде належний медичний догляд, відтак у разі серйозних проблем з її здоров'ям їй буде надано необхідну допомогу.

Про це розповів міністр юстицію Павло Петренко у ефірі 5 Каналу.

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Так, за його словами, що примусового годування Савченко, яка напередодні оголосила голодування, то насправді є чіткий регламент поводження з тими затриманими, які не вживають їжі.

Вони мають доступ до лікарів, постійний медичний огляд і, фактично, забезпечення тим необхідним, щоб вони, будучи у стані голодування, підтримували свою життєздатність. Тому я думаю, що в цій ситуації, якщо йдеться про СІЗО СБУ, там фахівці медичну допомогу нададуть. Якщо йтиметься про пенітенціарну систему, ми так само маємо відповідні регламенти та ми працюємо з цивільними лікарями, які стежать за станом здоров'я тієї особи, що виявила бажання не вживати їжі,

– підкреслив посадовець.

Крім того, чиновник відреагував на слова Савченко, що в Україні в СІЗО умови є гіршими, аніж у Росії.

"Коментувати, що в нас – гірші умови, ніж в країні-агресора, я б цього не робив, бо в Росії немає ані суду, ані судової системи. Там визначають винного, і ця особа відбуває десятки років покарання, як це відбувається з нашими політв'язнями", – додав Петренко.

Нагадаємо, 23 березня Надію Савченко арештували на два місяці. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва. Її підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.

