12:27
24 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
1°C
2°C -13°C
  • неділя
    3°C -12°C
  • понеділок
    3°C -6°C
  • вівторок
    5°C -5°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Релігійна творчість РПЦ. Цікава орієнтація Жиріновського
Вєсті Кремля
22:46, 23 березня
Вєсті.UA. Саб-Зіро проти Порошенка. Допомога друзів високопосадовців
Вєсті.UA
21:14, 23 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018

У Мін'юсті сповістили, як стежитимуть за Савченко під час її голодування

269 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Getty Images

За позафракційним народним депутатом без мандату Надією Савченко у СІЗО буде належний медичний догляд, відтак у разі серйозних проблем з її здоров'ям їй буде надано необхідну допомогу.

Про це розповів міністр юстицію Павло Петренко у ефірі 5 Каналу.

Читайте також: Захист Савченко подасть апеляцію на її арешт

Так, за його словами, що примусового годування Савченко, яка напередодні оголосила голодування, то насправді є чіткий регламент поводження з тими затриманими, які не вживають їжі.

Вони мають доступ до лікарів, постійний медичний огляд і, фактично, забезпечення тим необхідним, щоб вони, будучи у стані голодування, підтримували свою життєздатність. Тому я думаю, що в цій ситуації, якщо йдеться про СІЗО СБУ, там фахівці медичну допомогу нададуть. Якщо йтиметься про пенітенціарну систему, ми так само маємо відповідні регламенти та ми працюємо з цивільними лікарями, які стежать за станом здоров'я тієї особи, що виявила бажання не вживати їжі,
– підкреслив посадовець.

Крім того, чиновник відреагував на слова Савченко, що в Україні в СІЗО умови є гіршими, аніж у Росії.

"Коментувати, що в нас – гірші умови, ніж в країні-агресора, я б цього не робив, бо в Росії немає ані суду, ані судової системи. Там визначають винного, і ця особа відбуває десятки років покарання, як це відбувається з нашими політв'язнями", – додав Петренко.

Нагадаємо, 23 березня Надію Савченко арештували на два місяці. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд міста Києва. Її підозрюють у змові з терористичною організацією "ДНР" і підготовці масштабного теракту в центрі Києва та держперевороту.

Теги: Новини України Новини політики Надія Савченко Затримання Савченко Павло Петренко СІЗО Здоров'я Міністерство юстиції
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому Захарченко заговорив про
сьогодні, 12:01 Чому Захарченко заговорив про "ХНР" та чи зможуть росіяни створити нову "республіку"
Олексій Чибісов 828
Перехід на літній час 2018: коли переводять годинники в Україні
сьогодні, 09:20 Перехід на літній час 2018: коли переводять годинники в Україні
36544
Як Юрій Бойко вийшов сухим з води навколо скандалу з
сьогодні, 11:00 Як Юрій Бойко вийшов сухим з води навколо скандалу з "вишками"
Сергій Лещенко 426
Година Землі: коли і чому ви маєте вимкнути світло
сьогодні, 10:12 Година Землі: коли і чому ви маєте вимкнути світло
Настя Сукач 3436
Они стремились создать в Луганске лучшую жизнь, но после
сьогодні, 08:17 Они стремились создать в Луганске лучшую жизнь, но после "службы" уезжают
Ольга Черненко 2315
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук