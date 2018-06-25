У Миргороді правоохоронці виявили чоловіка, який на своєму подвір'ї вирощував коноплю
Правоохоронці виявили на подвір'ї домашнього господарства 34 річного миргородця ділянку де він вирощував більше 50 кущів конопель.
Про це повідомили на сайті Національної поліції Полтавської області.
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Зазначається, що в ході проведення обшуку працівники поліції виявили факт незаконного зберігання чоловіком більше 100 грамів висушених верхівок рослин та вже подрібненої речовини, яка за зовнішніми ознаками схожа на наркотичний засіб – канабіс. Правоохоронці зауважили, що чоловік вирощував нарковмісну рослину для власних потреб.
Працівники поліції виявили більше 50 рослин конопель
Вилучені рослини конопель, сухі верхівки та речовину детективи направили на експертне дослідження,
– йдеться у повідомленні.
У поліції відкрили кримінальне провадження за фактами незаконного посіву конопель та незаконного зберігання наркотичного засобу без мети збуту згідно частини 1 статті 310 та частини 1 статті 309 Кримінального кодексу України.
В ході обшуку виявлено факт незаконного зберігання 100 грамів висушених верхівок