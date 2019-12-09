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      Розкрадання 100 мільйонів гривень: у міськраді Одеси проходять обшуки: відео

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      Обшуки в мерії Одеси / ssu.gov.ua

      В Одеській мерії відбуваються обшуки у справі розкрадання чиновниками 100 мільйонів гривень. Обшуки проводять у департаментах фінансової діяльності та комунальної власності.

      Видання "Думська" повідомляє, що обшуки в Одеській мерії проводить Служба безпеки України та прокуратура.

      До теми: Розкрадання 100 мільйонів гривень: у міськраді Одеси провели обшуки, – деталі

      Правоохоронці повідомили, що 22 листопада не змогли отримати усі необхідні документи і прийшли з обшуками ще раз.

      Дивіться відео з міськради Одеси, де силовики проводять повторний обшук:

       

      Що відомо про попередній обшук в Одеській мерії

      Відзначимо, що 22 листопада ДБР і СБУ вже приходили з обшуками в Одеську мерію. Тоді обшукували кабінети Олега Бриндака (голова земельної комісії), Інни Поповської (директор юридичного департаменту міськради), а також Світлани Бедреги (заступник Одеського міського голови – директор департаменту фінансів міськради).

      Слідчих цікавило погашення боргу за рахунок міського бюджету. Чиновники мерії (можливо, в змові з комерційними структурами) могли привласнити майже 100 мільйонів гривень під час погашення штучної кредитної заборгованості комерційному банку.

      За фактом привласнення майна через зловживання службовим становищем відкрито кримінальну справу.

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Корупція Новини політики СБУ Новини Одеси
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