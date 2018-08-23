У містах України повинно бути більше прапорів, щоб бачити символ вільної та незалежної країни

Коли я був у вже окупованому Луганську, за українську символіку чи малюнки в телефоні могли просто забрати на підвал, арештувати все майно та катувати.

В перші дні, коли я виїхав і опинився у Києві, був шокований кількістю пофарбованих огорож, ліхтарів, лавочок та взагалі кількості прапорів. Це була віддушина, серце раділо, ці відчуття важко передати словами.

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Коли довгий час постійно бачиш мавп з автоматами та російським триколором, починається депресія, чим би ти не займався. Мені було трошки легше, бо я постійно, навіть до останнього дня перед виїздом, був на зв’язку з нашими військовими та волонтерами.

Сьогодні день Українського Прапора. Для мене це не просто звичайний день року. Саме під нашим прапором помирали солдати та патріоти своєї країни. Саме через нього в Луганську були перші тортури та страти. Він вимучений і вистояний кров'ю й потом не один десяток років.

Я дуже щасливий, що сьогодні маю можливість бути на піднятті найбільшого і найвищого прапору у Дніпрі, та й у всій Україні.



Підняття прапору в Дніпрі

Вважаю, що в кожному місті, де б ти не перебував, повинно бути більше прапорів, щоб бачити символ вільної та незалежної країни.

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