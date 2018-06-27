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У місті на Одещині оголошено карантин через спалах небезпечної недуги

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В Ізмаїлі зафіксований спалах АЧС
В Ізмаїлі зафіксований спалах АЧС / Kremenets.pp.ua

В Ізмаїлі Одеської області зафіксовано спалах африканської чуми свиней. У зв'язку з цим міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про введення у місті карантину.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

"У зв'язку з оголошеним в Ізмаїлі карантином передбачається знищення всіх свиней у місті безкровним методом з подальшою утилізацією тушок шляхом спалювання на Некрасовському полігоні", – написав Абрамченко, зазначивши, що господарям тварин відшкодують збитки.

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Мер наголосив, що продаж в Ізмаїлі свинини, баранини, яловичини і м'яса птиці буде дозволений тільки за наявності відповідних документів, що підтверджують походження м'яса з території поза зоною карантину і факт забою на сертифікованому підприємстві.

Окрім того, задля того, щоб необґрунтовано не зросли ціни на м'ясо і м'ясопродукти, встановлений моніторинг цін у магазинах торговельних мереж на Центральному ринку Ізмаїла, а також у місцях організованої торгівлі свіжим м'ясом.

На період карантину на території Ізмаїла і району виставлено пости задля недопущення вивезення і ввезення свиней, а також м'яса і м'ясопродуктів без відповідних супровідних документів.

Зазначимо, що наразі спалах африканської чуми зафіксований також у трьох селах Ізмаїльського району – Ларжанці, Нової та Старій Некрасівках, а також у Ренійському районі.

Що таке африканська чума свиней? Висококонтагіозна вірусна хвороба свиней, що характеризується гарячкою, синюшністю шкіри та поширеними крововиливами внутрішніх органів. Для людини африканська чума свиней небезпеки не становить.

Теги: Новини України Ізмаїл Новини Одеси Свиняча чума Інфекція
Джерело: 24 канал
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