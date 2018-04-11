У міжнародний розшук оголошено керівників "Трейд Коммодіті"

Директор компанії "Трейд Коммодіті" Вадим Майко і неформальний керівник Володимир Гарькавий оголошені в міжнародний розшук.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на прес-секретаря Нацполіції Ярослава Тракала.

Зазначимо, що 11 жовтня 2017 року в Національному антикорупційному бюро заявили, що виявили в Міністерстві оборони корупційну схему, яка полягала в розтраті 149 мільйонів гривень при закупівлі палива. Досудове розслідування за цими фактами НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали ще у вересні 2016 року.

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В ході розслідування справи правоохоронці провели низку обшуків. За підозрою у причетності до злочину було затримано заступника міністра оборони і директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони. За версією слідства, посадовці Міноборони скоїли злочин за попередньою змовою з представниками комерційного підприємства.

У листопаді 2017 року Солом'янський райсуд Києва заарештував 100% акцій компанії "Трейд Коммодіті", причетної до розкрадання коштів посадовцями Міноборони. Арештовані акції належать директорові "Трейд Коммодіті". Окрім того, суд наклав заборону на будь-які дії з акціями, пов'язані з відчуженням цих цінних паперів або розпорядженням.

Згодом суд арештував на банківські рахунки (149,34 мільйона гривень) компанії "Трейд Коммодіті".