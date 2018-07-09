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У міжнародному аеропорту Львова затримують чотири рейси одного авіаперевізника: подробиці

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Зі Львова не можуть вилетіти пасажири двох авіарейсів, а до Львова з відпочинку не мають змоги повернутися туристи із Хургади та Тівата
Зі Львова не можуть вилетіти пасажири двох авіарейсів, а до Львова з відпочинку не мають змоги повернутися туристи із Хургади та Тівата / ipress.ua

Зі Львова не можуть вилетіти пасажири двох авіарейсів, а до Львова з відпочинку не мають змоги повернутися туристи із Хургади та Тівата. Курсування усіх цих рейсів забезпечує український авіаперевізник "SkyUp".

Про це інформують на Facebook-сторінці Міжнародного аеропорту "Львів".

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Інформація щодо рейсів авіакомпанії "SkyUp": рейс KUP7414 затримується з вильотом з Хургади до 16:00. Відповідно, наступні затримки орієнтовно будуть такими: рейс KUP7751 затримка з вильотом зі Львова до 20:30, рейс KUP7752 затримка з вильотом з Тівата до 23:20, рейс KUP7413 затримка з вильотом зі Львова до 00:00,
– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ця інформація була уточнена станом на 11:00.

Окрім цього, у сповіщенні вказали – затримка всіх рейсів авіаперевізника зумовлена технічними проблемами.

 

Теги: Новини України авіація Новини Львова Українські туристи застрягли за кордоном
Джерело: 24 канал
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