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У МММ зробили заяву щодо подальшої долі проекту після смерті Мавроді

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Разом із Мавроді пішла на той світ і МММ
Разом із Мавроді пішла на той світ і МММ / Соцмережі

Проект МММ закривається внаслідок смерті засновника фінансової піраміди Сергія Мавроді. Про це заявила чинна адміністрація компанії.

Відповідне повідомлення з’явилося на офіційних сайтах представництв фінансової піраміди у багатьох країнах світу.

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Як зазначають керівники МММ, після смерті лідера та ідеологічного натхненника Сергія Мавроді немає можливості та сенсу, щоб компанія продовжувала свою діяльність, оскільки немає впевненості, що вдасться втілити в життя все задумане.

"Масштабність Сергія Мавроді – безпрецедентна. Тому будь-які спроби продовжити роботу Системи без нього неминуче зазнають невдачі. Ми поважаємо його незмірно та не можемо дозволити собі, щоб наші некваліфіковані дії викликали профанацію його понять", – мовиться у дописі.

МММ, закриття, Мавроді
Заява керівництва МММ щодо закриття проекту

Нагадаємо, що Сергій Мавроді помер 26 березня у віці 62 роки, ймовірно, від серцевого нападу. 31 березня його поховали у закритій труні на Троєкуровському кладовищі у Москві.

Теги: Сергій Мавроді
Джерело: 24 Канал
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