У МММ зробили заяву щодо подальшої долі проекту після смерті Мавроді

Проект МММ закривається внаслідок смерті засновника фінансової піраміди Сергія Мавроді. Про це заявила чинна адміністрація компанії.

Відповідне повідомлення з’явилося на офіційних сайтах представництв фінансової піраміди у багатьох країнах світу.

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Як зазначають керівники МММ, після смерті лідера та ідеологічного натхненника Сергія Мавроді немає можливості та сенсу, щоб компанія продовжувала свою діяльність, оскільки немає впевненості, що вдасться втілити в життя все задумане.

"Масштабність Сергія Мавроді – безпрецедентна. Тому будь-які спроби продовжити роботу Системи без нього неминуче зазнають невдачі. Ми поважаємо його незмірно та не можемо дозволити собі, щоб наші некваліфіковані дії викликали профанацію його понять", – мовиться у дописі.



Заява керівництва МММ щодо закриття проекту

Нагадаємо, що Сергій Мавроді помер 26 березня у віці 62 роки, ймовірно, від серцевого нападу. 31 березня його поховали у закритій труні на Троєкуровському кладовищі у Москві.