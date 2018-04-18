У ДСНС попередили про імовірність повеней на півночі України
18–20 квітня продовжиться підйом води в українських річках. У ДСНС попереджають про ймовірність підтоплення у Чернігівській та Сумській областях.
Про це інформує прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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18–20 квітня продовжиться розвиток весняного водопілля з добовою інтенсивністю підвищення на 2–8 сантиметрів на Верхньому Дніпрі з подальшим затопленням заплави; на Пслі нижче міста Суми, у середній та нижній течії Ворскли, у пониззі Орелі з подальшим затопленням заплав,
– йдеться у повідомленні.
Окрім цього, підйом рівня води очікується на Десні та Сеймі з подальшим затопленням заплав, утриманням обтоплення територій і об'єктів у заплаві у Чернігівській та Сумській областях. У відомстві зазначають і про можливе порушенням транспортного сполучення у Городнянському районі Чернігівської області.
"19–22 квітня на Верхньому Дніпрі можливе досягнення початкових небезпечних відміток підтоплення понижених територій окремих населених пунктів, а також порушення транспортного сполучення у Ріпкинському районі Чернігівської області", – додали рятувальники.
Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті чоловік спробував помити у річці свій "Мерседес", проте автомобіль знесло течією разом із людьми. Надзвичайники з’ясували, що під'їхавши ближче до води, позашляховик почав провалюватися, а стрімка течія занесла його аж на середину річки.
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