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У моді натуральність: як дівчата відтворюють образ Меган Маркл

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Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images

В онлайн-магазині Asda з'явився косметичний засіб для створення веснянок як у герцогині Сассекської Меган Маркл.

Як пише The Sun, олівець під назвою George Contour Crayon можна купити за чотири долари.

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"Природність та веснянки зараз в моді! Вибирайте коректор-контур, щоб відтворити прекрасні веснянки Меган. Чим більше веснянок, тим краще!" – йдеться в описі продукту.

Меган Маркл

Як відомо, Меган Маркл з’явилася на весіллі з принцом Гаррі з мінімальною кількістю макіяжу.

Меган Маркл на весільній церемонії

Природній образ герцогині дуже сподобався її прихильницям, які перестали маскувати тональним кремом свої веснянки і діляться своїми фотографіями без косметики у соцмережах з хештегом #freckleslikemeghan ("веснянки як у Меган"), #frecklesfordays і #frecklegang.

Як зробити весільний макіяж Меган Маркл: відео

 

Теги: LifeStyle Меган Маркл Краса Макіяж
Джерело: 24 Канал
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