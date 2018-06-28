У моді натуральність: як дівчата відтворюють образ Меган Маркл

В онлайн-магазині Asda з'явився косметичний засіб для створення веснянок як у герцогині Сассекської Меган Маркл.

Як пише The Sun, олівець під назвою George Contour Crayon можна купити за чотири долари.

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"Природність та веснянки зараз в моді! Вибирайте коректор-контур, щоб відтворити прекрасні веснянки Меган. Чим більше веснянок, тим краще!" – йдеться в описі продукту.

Меган Маркл

Як відомо, Меган Маркл з’явилася на весіллі з принцом Гаррі з мінімальною кількістю макіяжу.

Меган Маркл на весільній церемонії

Природній образ герцогині дуже сподобався її прихильницям, які перестали маскувати тональним кремом свої веснянки і діляться своїми фотографіями без косметики у соцмережах з хештегом #freckleslikemeghan ("веснянки як у Меган"), #frecklesfordays і #frecklegang.

Як зробити весільний макіяж Меган Маркл: відео