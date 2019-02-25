У Молдові на виборах лідирують проросійські соціалісти: які це може мати наслідки

У Молдові завершується підрахунок голосів після парламентських виборів. За попередніми даними, лідирує проросійська Партія соціалістів, але для формування уряду їй бракує більшості.

Центральна виборча комісія країни підрахувала вже понад 97% голосів, пише "Радіо Свобода".

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На виборах. що відбулись 24 лютого, соціалісти набирають 31,4% голосів. Цю партію очолював Ігор Додон перед тим, як стати президентом. Проєвропейська коаліція ACUM отримала 26% голосів і опинилась на другому місці. Третє місце посідає Демократична партія із 24% голосів від виборців.

У консервативної популістської партії ШОР – 10% голосів виборців. У ЦВК зазначають, що активність виборців склала 49%.

Як відбуваються парламентські вибори у Молдові?

Відповідно до теперішньої системи виборів у Молдові, 101 місце в парламенті борються 14 партій і 1 блок, а також 320 депутатів-одномандатників.

Вибори проводять за мішаною системою: 50 депутатів за партійними списками і 51 – в одномандатних округах. Дотепер вибори в Молдові відбувалися тільки за партійними списками.

Аби потрапити до парламенту, партія має набрати не менш ніж 6% голосів, а блок – не менш ніж 8%. В одномандатних округах перемагає кандидат, що набрав голосів більше, ніж будь-хто інший, в один тур.

Президент може розпустити парламент і голосити нові вибори, якщо новий парламент не зможе сформувати владну коаліцію протягом 45 днів після оголошення результатів.

Без втручань Росії, звісно, не обійшлося. Так, спікер парламенту Молдови Андріан Канду заявив, що для впливу на результати виборів Кремль намагався задіяти низку інструментів.

При цьому представники і влади, і опозиції заявляють про фальсифікації на спецдільницях для виборців із непідконтрольного Кишиневу Придністров’я. Політичні сили звинувачують у цьому одна одну.

Що про це каже Росія?

У Росії пророкують новий Майдан у Молдові, якщо там соціалісти переможуть на парламентських виборах. У цьому Москва традиційно звинувачує Європу та США. Зокрема, секретар Радбезу Росії Микола Патруше переконаний, що захід може спровокувати жителів країни на протести.

Зазначимо, президент Молдови Ігор Додон намагається якомога тісніше пов’язати свою державу з Росією. Він каже, що Молдова потребує хороших взаємин із Росією на тлі невизначеності щодо майбутнього Євросоюзу. Додон також заявляє, що Молдова не повинна повторювати помилок України, обираючи шлях проєвропейської зовнішньої політики.

Конституційний суд Молдови не раз відсторонював проросійського президента Додона від виконання обов'язків. Тепер посаду президента у країні взагалі хочуть скасувати. Канду стверджує, що наступний склад парламенту виступить за подальше спрощення інституту президента країни аж до повної відмови від нього.

Російські ЗМІ поширюють поодинокі коментарі представників влади РФ, проет наразі вони досить стримані. Зокрема, у Держдумі Росії кажуть, що результати парламентських виборів в Молдові – "очікувані". Однак у соціалістів "не так багато голосів, якби цого хотілося".