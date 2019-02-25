11:13
25 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Високоградусне православ'я РФ. Комп'ютерна гра від українців лякає Росію
      Вєсті Кремля
      19:31, 23 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Українська копія Гітлера. Рятувальна операція Бойка
      Вєсті.UA
      18:13, 23 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      У Молдові на виборах лідирують проросійські соціалісти: які це може мати наслідки

      599 Читать новость на русском
      У Молдові на виборах лідирує проросійська Партія соціалістів
      У Молдові на виборах лідирує проросійська Партія соціалістів / Фото з відкритих джерел

      У Молдові завершується підрахунок голосів після парламентських виборів. За попередніми даними, лідирує проросійська Партія соціалістів, але для формування уряду їй бракує більшості.

      Центральна виборча комісія країни підрахувала вже понад 97% голосів, пише "Радіо Свобода".

      Читайте також: Додон: Молдова залежить від Москви, їй потрібна Росія

      На виборах. що відбулись 24 лютого, соціалісти набирають 31,4% голосів. Цю партію очолював Ігор Додон перед тим, як стати президентом. Проєвропейська коаліція ACUM отримала 26% голосів і опинилась на другому місці. Третє місце посідає Демократична партія із 24% голосів від виборців.

      У консервативної популістської партії ШОР – 10% голосів виборців. У ЦВК зазначають, що активність виборців склала 49%.

      Як відбуваються парламентські вибори у Молдові?

      Відповідно до теперішньої системи виборів у Молдові, 101 місце в парламенті борються 14 партій і 1 блок, а також 320 депутатів-одномандатників.

      Вибори проводять за мішаною системою: 50 депутатів за партійними списками і 51 – в одномандатних округах. Дотепер вибори в Молдові відбувалися тільки за партійними списками.

      Аби потрапити до парламенту, партія має набрати не менш ніж 6% голосів, а блок – не менш ніж 8%. В одномандатних округах перемагає кандидат, що набрав голосів більше, ніж будь-хто інший, в один тур.

      Президент може розпустити парламент і голосити нові вибори, якщо новий парламент не зможе сформувати владну коаліцію протягом 45 днів після оголошення результатів.

      Без втручань Росії, звісно, не обійшлося. Так, спікер парламенту Молдови Андріан Канду заявив, що для впливу на результати виборів Кремль намагався задіяти низку інструментів

      При цьому представники і влади, і опозиції заявляють про фальсифікації на спецдільницях для виборців із непідконтрольного Кишиневу Придністров’я. Політичні сили звинувачують у цьому одна одну.

      Що про це каже Росія?

      У Росії пророкують новий Майдан у Молдові, якщо там соціалісти переможуть на парламентських виборах. У цьому Москва традиційно звинувачує Європу та США. Зокрема, секретар Радбезу Росії Микола Патруше переконаний, що захід може спровокувати жителів країни на протести. 

      Зазначимо, президент Молдови Ігор Додон намагається якомога тісніше пов’язати свою державу з Росією. Він каже, що Молдова потребує хороших взаємин із Росією на тлі невизначеності щодо майбутнього Євросоюзу. Додон також заявляє, що Молдова не повинна повторювати помилок України, обираючи шлях проєвропейської зовнішньої політики.

      Конституційний суд Молдови не раз відсторонював проросійського президента Додона від виконання обов'язків. Тепер посаду президента у країні взагалі хочуть скасувати. Канду стверджує, що наступний склад парламенту виступить за подальше спрощення інституту президента країни аж до повної відмови від нього.

      Російські ЗМІ поширюють поодинокі коментарі представників влади РФ, проет наразі вони досить стримані. Зокрема, у Держдумі Росії кажуть, що результати парламентських виборів в Молдові – "очікувані". Однак у соціалістів "не так багато голосів, якби цого хотілося". 

      blog_ava
      Місячний календар стрижок на лютий 2019: важливі поради
      сьогодні
      9452
      Теги: Новини Росії Новини політики Молдова
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Переможці премії Оскар-2019: перелік
      сьогодні , 10:39 Переможці премії Оскар-2019: перелік
      4176
      Столична комуналка: киян винищують як клас?
      сьогодні , 09:59 Столична комуналка: киян винищують як клас?
      Наталія Лебідь 409
      Трамп и космос, Рашагейт и почти 6 миллинов долларов за день – главные новости США за неделю
      сьогодні , 09:32 Трамп и космос, Рашагейт и почти 6 миллинов долларов за день – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 302
      Головні новини 24 лютого: теракт проти мирних жителів на Донбасі й масові марші пам'яті Нємцова
      сьогодні , 08:01 Головні новини 24 лютого: теракт проти мирних жителів на Донбасі й масові марші пам'яті Нємцова
      2277
      Посилення боїв на Донбасі, боротьба спецслужб та "йдіть на х*й з війною": топ-5 блогів тижня
      24 лютого , 22:02 Посилення боїв на Донбасі, боротьба спецслужб та "йдіть на х*й з війною": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1625
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук