У Молдові запропонували Києву подати спільну заявку на членство в ЄС

Прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп запропонував Україні спільно подати заявку на членство в Європейському Союзі. Він вважає, що Молдова разом із Грузією та Україною можуть звернутися до ЄС щодо додаткових фінансових інструментів для країн.

Про це він розповів в інтерв'ю для Європейської правди.

Читайте також: Молдова проситиме у Києва створення коридору для виведення російських військ із Придністров'я

Можна домогтися більшого, якщо діяти разом – і з Україною, і з Грузією. Наші країни вже мають угоди про асоціацію, у нас є безвіз,

– зазначив Павло Філіп.

Прем'єр-міністр Молдови вважає, що до трьох країн у Євросоюзі можуть застосувати якісь особливі механізми. Окрім цього, Україна, Молдова та Грузія можуть звернутися до ЄС щодо додаткових фінансових інструментів.

"Ми повинні об'єднати свої зусилля. Якщо ми будемо спільно розповідати про це країнам-членам ЄС, то зможемо бути переконливішими, ніж кожен окремо", – підсумував молдовський посадовець.

Нагадаємо, 12 квітня Президент України Петро Порошенко підписав закон про спрощення перетину кордону для громадян України та Молдови. Для цього буде організовано спільний контроль на пунктах пропуску через українсько-молдовський держкордон.