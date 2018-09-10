У МОН розповіли, чи зменшать кількість отримувачів стипендій

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич не підтримує можливості зменшення кількості охоплення стипендій. Однак це питання все ж обговорюється на різних рівнях.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

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Ми зробили досить серйозну зміну стипендіальної системи, стипендії досить сильно зросли. Ясно, що порівняно з потребами вони замалі, як і зарплати для вчителя. Але це була дуже серйозна зміна. Я відверто говорю вам, що не бачу можливості зменшувати кількість охоплення стипендій,

– розповіла міністр.

Гриневич наголосила, що наразі охоплення стипендіями становить 52-53%, включно з тими, хто має соціальні стипендії. Так, орієнтовно 47% становлять академічні стипендії, ще 6% – соціальні.

"Мені здається, що нині такий складний час, що зменшувати кількість студентів – це був би дуже складний крок. Моя позиція як міністра освіти і науки, і поки що я на ній стою, що не можна зараз зменшувати обсяг кількості стипендій", – наголосила вона.

Водночас міністр зазначила, що обговрення цього питання триває.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки України розробило нові умови прийому до вишів у 2019 році. Наразі відповідний проект відомство виставило на громадське обговорення.