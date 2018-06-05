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У МОН заявили про початок переговорів з угорською громадою щодо мовної норми закону "Про освіту"

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Гриневич зустрілася із представниками угорської громади для вирішення конфліктних моментів
Гриневич зустрілася із представниками угорської громади для вирішення конфліктних моментів / antikor.com.ua

Міністерство освіти і науки України розпочало переговори із угорською громадою, яка проживає в Україні, щодо розробки держстандартів і типових програм для учнів шкіл.

5 червня відбулася перша зустріч представників міністерства з угорською громадою, інформує прес-центр МОН.

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Я дуже рада, що сьогодні ми змогли таки зібратися та конструктивно поговорити про всі необхідні для наших дітей рішення. Це демонструє, що ми все ж здатні продуктивно співпрацювати та доходити до спільних рішень, які необхідні для забезпечення прав наших дітей та розвитку усієї нашої держави та національних громад зокрема,
– зазначила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич.

У відомстві додають, що ключовою темою розмови стали: уточнення позицій щодо плану імплементації статті 7 закону Про освіту, вдосконалення методик для вивчення української мови, розробці нових стандартів і підручників, що мають зробити у межах перехідного періоду до повноцінної імплементації мовної статті.

Нардеп Василь Брензович, який є представником угорської громади у Верховній Раді України, вважає правильною з педагогічної точки зору пролангацію мовної статті реформи до 2023 року. 

"Втім, для нас також важливо що саме відбуватиметься у цей перехідний період та наскільки якісно він буде організований", – зауважив політик.

Окрім цього, під час зустрічі підняли також питання друку якісно нових підручників.

"В Угорщині більше спеціалістів, які можуть працювати над підручниками угорською мовою. Там вже є розроблені матеріали, які можна використовувати для навчання наших дітей. І ми хотіли б мати можливість використовувати такі якісні матеріали й у школах, де навчаються діти угорської громади. Ті книги, що сьогодні друкуються за державний кошт, на жаль, не є високої якості", – заявила голова Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства Ілдика Орос.

Міністр Лілія Гриневич відповіла, що для МОН важливо, аби всі підручники, за якими навчаються діти в школах України, були адаптовані до реалій держави.

Нагадаємо, 19 січня Петер Сійярто заявив, що Угорщина не сприятиме проведенню засідання НАТО–Україна на рівні міністрів оборони. Згодом 9 лютого Будапешт заблокував міністерське засідання НАТО. Угорська влада пояснила, що таким чином вона тисне на Україну, вимагаючи перегляду мовної норми закону про освіту.
Додамо, що наприкінці травня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вперше публічно похвалив ініціативу української влади щодо імплементації "мовної статті" закону "Про освіту", через який між країнами триває гострий конфлікт.

Теги: Новини України Новини політики Освіта Реформа освіти Міністерство освіти та науки України Кабінет Міністрів України Угорщина
Джерело: 24 канал
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