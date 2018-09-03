У московському метро застрелили поліцейського

У московському метро на станції "Курська" невідомий чоловік застрелив співробітника поліції.

Про це повідомляє інформаційне агентство "Интерфакс".

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Напад стався близько опівночі 2 серпня. Поліцейського застрелили з вогнепальної зброї, він загинув від отриманих поранень.

Як повідомляє інформагентство з посиланням на поінформоване джерело, нападник – чоловік кавказької чи азіатської зовнішності, на вигляд 40-45 років зі зростом до 165 см.

У Міністерстві внутрішніх справ РФ підтвердили затримання нападника, його відвезли у відділок поліції для подальших слідчих дій.

Мотиви вбивства поки невідомі.