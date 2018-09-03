У московському метро застрелили поліцейського
У московському метро на станції "Курська" невідомий чоловік застрелив співробітника поліції.
Про це повідомляє інформаційне агентство "Интерфакс".
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Напад стався близько опівночі 2 серпня. Поліцейського застрелили з вогнепальної зброї, він загинув від отриманих поранень.
Як повідомляє інформагентство з посиланням на поінформоване джерело, нападник – чоловік кавказької чи азіатської зовнішності, на вигляд 40-45 років зі зростом до 165 см.
У Міністерстві внутрішніх справ РФ підтвердили затримання нападника, його відвезли у відділок поліції для подальших слідчих дій.
Мотиви вбивства поки невідомі.
Джерело: 24 Канал
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